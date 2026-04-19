Matteo Jorgenson heeft de Amstel Gold Race moeten verlaten na een zware valpartij. De Amerikaanse renner van Visma | Lease a Bike maakte deel uit van de favorietengroep die op de Kruisberg was weggereden, maar kwam hard ten val en bleef lange tijd op het asfalt liggen.

De val ontstond nadat Roman Grégoire aanviel op de Kruisberg. Evenepoel kon volgen en nam Vauquelin, Jorgenson en Skjelmose mee. In de afdaling ging Vauquelin als eerste onderuit in een bocht, waarna Jorgenson geen kant meer op kon.

De Amerikaan ging niet eens op hoge snelheid tegen de grond, maar kwam desondanks op pijnlijke wijze tegen de stoep aan en bleef lange tijd liggen. Doorgaans een slecht teken voor een wielrenner die normaal snel zijn rit weer vervolgt. Vauquelin kon zijn weg wel weer vervolgen.

Matteo Jorgenson uitgeschakeld

Ook de Nederlandse vroege vluchter Huub Artz was betrokken bij de valpartij en bleef eveneens op het asfalt zitten. De 23-jarige renner had de hele dag voorin gereden en werd kort daarvoor opgeraapt door de favorietengroep.

Voor Visma | Lease a Bike is het een flinke tegenvaller. Jorgenson gold als een van de grote kanshebbers op de zege in de enige Nederlandse wielerklassieker. Evenepoel, Skjelmose en Grégoire trekken intussen door en naderen vroege vluchter Frigo tot op vijftien seconden.

Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race is dit jaar de zestigste editie en de laatste onder koersdirecteur Leo van Vliet. Grote namen als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er niet bij, waardoor Evenepoel als de absolute topfavoriet aan de klassieker is begonnen. Met het uitvallen van Jorgenson is zijn voornaamste concurrent nu uitgeschakeld.

Demi Vollering grijpt naast zege

Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag verrassend naar de 23-jarige Spaanse Paula Blasi van UAE Team Emirates-XRG. De jonge renster sloeg toe op de Cauberg, reed weg bij medevluchtster Nienke Vinke en soleerde naar haar grootste zege uit haar nog prille carrière. Topfavoriete Demi Vollering greep naast de zege en moest in de sprint om de tweede plaats haar meerdere erkennen in de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Vollering werd derde.