Matteo Jorgenson heeft de Amstel Gold Race moeten verlaten na een zware valpartij. De Amerikaanse renner van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike maakte deel uit van de favorietengroep die op de Kruisberg was weggereden, maar kwam hard ten val en bleef lange tijd op het asfalt liggen. Uren na zijn val werd pas duidelijk wat de Amerikaan eraan over heeft gehouden. De diagnose is heftig.

De val ontstond nadat Roman Grégoire aanviel op de Kruisberg. Evenepoel kon volgen en nam Vauquelin, Jorgenson en Skjelmose in zijn kielzog mee. In de afdaling ging Vauquelin als eerste onderuit in een bocht, waarna Jorgenson geen kant meer op kon.

De Amerikaan ging niet eens op hoge snelheid tegen de grond, maar kwam desondanks op pijnlijke wijze tegen de stoep aan en bleef lange tijd liggen. Doorgaans een slecht teken voor een wielrenner die normaal snel zijn rit weer vervolgt. Vauquelin kon wel weer verder.

Matteo Jorgenson uitgeschakeld

Ook de Nederlandse vroege vluchter Huub Artz was betrokken bij de valpartij en bleef eveneens op het asfalt zitten. De 23-jarige renner had de hele dag voorin gereden en werd kort daarvoor opgeraapt door de favorietengroep.

Voor Visma | Lease a Bike was het een flinke tegenvaller. Jorgenson gold als een van de grote kanshebbers op de zege in de enige Nederlandse wielerklassieker. Evenepoel, Skjelmose en Grégoire trokken intussen door en de Belg en de Deen streden in de laatste dertig kilometers om de zege. Evenepoel schreef de Nederlandse klassieker voor het eerst op zijn naam dankzij een sterkere sprint.

Diagnose en gevolgen

Jorgenson heeft door de val in de Amstel Gold Race een sleutelbeen gebroken. De Amerikaanse wielrenner van Visma | Lease a Bike kan daardoor niet starten in de twee komende Ardennenklassiekers: de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat meldt de Nederlandse WorldTour-ploeg. Jorgenson koos dit jaar voor een andere aanpak en richtte zich juist op de Ardennenklassiekers. Hij was ook de kopman van de ploeg in de Amstel Gold Race.

Demi Vollering grijpt naast zege

Bij de vrouwen ging de zege verrassend naar de 23-jarige Spaanse Paula Blasi van UAE Team Emirates-XRG. De jonge renster sloeg toe op de Cauberg, reed weg bij medevluchtster Nienke Vinke en soleerde naar haar grootste zege uit haar nog prille carrière. Topfavoriete Demi Vollering greep naast de zege en moest in de sprint om de tweede plaats haar meerdere erkennen in de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Vollering werd derde.