Er is geen houden meer aan: Paul Seixas (19) is de status van wielertalent ontgroeid en lijkt nu al een van de grote meneren in het peloton. De Fransman heeft met enorm vertoon van macht de Ronde van Baskenland naar zijn hand gezet. Hij domineerde de ronde totaal en pakte dan ook de eindzege.

Seixas heeft met de zege van de Ronde van Baskenland als eerste Franse wielrenner in negentien jaar een etappekoers in de WorldTour gewonnen. De zelf pas 19-jarige renner van Decathlon CMA CGM zag zijn leidende positie in de slotrit van Goizper-Antzuola naar Bergara niet meer in gevaar komen. De ritzege ging naar de Amerikaan Andrew August van Ineos Grenadiers, Frank van den Broek eindigde als derde.

Tiener

Seixas heeft Tadej Pogacar afgetroefd als jongste renner die een rittenkoers wint. Seixas is met 19 jaar een jaar jonger dan de huidige wereldkampioen Tadej Pogacar. De Sloveen was 'al' twintig jaar oud, toen hij in 2019 de Ronde van Californië won.

Het Franse talent won dit jaar al een rit in de Ronde van de Algarve en de Faun-Ardèche Classic en hij eindigde als tweede in Strade Bianche achter Pogacar. In deze rittenkoers won hij drie etappes.

Slotetappe

De zesde etappe in de regen in Baskenland kende strijd op meerdere fronten. Uit een grote kopgroep waren de Spanjaard Marc Soler, de Deen Mattias Skjelmose en Ben Healy uit Ierland ontsnapt. In de groep met favorieten, die op 4 minuten reden, waren er tijdens de tweede beklimming van de Elosua aanvallen van de Spanjaard Javier Romo en de Duitser Florian Lipowitz, totdat Seixas er zelf vandoor ging op 57 kilometer van de streep.

Slotklim

Seixas bleef op het lange stuk tot aan slotklim Asentzio echter hangen tussen de twee groepen en werd weer ingelopen. In de kopgroep had UNO-X Mobility het tempo opgevoerd om Tobias Halland Johannessen naar het podium te helpen. Uit de kopgroep ontsnapten August en de Spanjaard Raúl García Pierna, maar de laatste kon het tempo van de Amerikaan niet volhouden. Van den Broek sprintte erachter naar de derde plaats.

Johannessen kwam als achtste binnen en klom door de tijdwinst van drie minuten naar de derde plaats in het eindklassement, op 2.33 van Seixas. Lipowitz werd tweede, op 2.30 minuten van de Fransman.

Waanzinnige week

Seixas sprak van een waanzinnige week. "Ik heb drie overwinningen geboekt en win mijn eerste klassement, wat kan ik nog meer zeggen?", aldus het talent dat als eerste Fransman een rittenkoers in de WorldTour wint sinds Christophe Moreau in 2007. "Het weer was heet, koud en nat, ik ben blij dat ik er steeds stond."

De Fransman viel aan op de Elosua om uit de problemen te blijven in de afdaling. "Mijn plan was om als eerste aan de afdaling te beginnen en dat ze me terug zouden pakken. Dat gebeurde niet. Ik dacht het gat naar de kopgroep te kunnen dichten, maar daar was weer sprake van organisatie. Ik verloor veel energie op het stuk vals plat omhoog."