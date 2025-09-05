In de Vuelta a España gaat het deze editie veel minder om wielrennen dan de voorgaande jaren. Palestina-demonstranten hebben de macht van de koers overgenomen en zorgden er al voor dat meerdere etappes verstoord werden. Vooral de ploeg Israel-Premier Tech moet het daarbij ontgelden. Zo erg zelfs, dat zij een ingrijpende maatregel gaan doorvoeren.

Volgens het Franse Le Soir gaat Israel-Premier Tech 2026 in zonder de naam van het land verbonden aan de ploeg. Dit kan niet los gezien worden van de commotie die er is rond de ploeg. Palestina-demonstranten richten hun pijlen op de ploeg met onder meer doodsbedreigingen en het verstoren van de koers.

Bronnen binnen de ploeg melden aan journalist Daniel Benson dat de informatie die het Franse medium meldt niet klopt.

Israëlische zakenman

Het land Israel is niet betrokken bij de wielerploeg. De ploeg is namelijk in handen van Canadees-Israëlische miljardair Sylvan Adams. Hij zette de naam van het land bij de naam van de ploeg en dat zorgt nu voor veel ophef. Adams ziet het als zijn plicht om zijn land te promoten.

De Eric Van Lancker is al acht jaar ploegleider bij het team. "Adams is aanwezig bij alle grote wedstrijden en op de trainingskampen in de winter. Hij is een heel vriendelijke man, die gepassioneerd is door het wielrennen", vertelt de Belg aan De Ochtend.

'Niemand blij met de situatie'

Van Lancker is zelf niet aanwezig in de Vuelta, 'maar ik hoor van mijn collega's daar hoor ik dat niemand blij is met de situatie'. De Belg sprak eerder nog met zijn Spaanse collega. Hij en zeker de renners zijn bang. Die zitten op de fiets en je weet nooit wat er kan gebeuren. Het personeel en de staf daar aanwezig zit in auto's. Die zijn nog een klein beetje beschermd, maar de renners zijn echt wel bang."

Volgens Van Lancker mogen de renners kiezen om uit de koers te stappen, mocht alle commotie hen te veel worden, al verwacht hij dit niet. "Ik kan me wel voorstellen dat renners dat overwegen. Ik denk dat de ploeg een renner die het niet meer aankan, de keuze zou laten en naar huis zou laten gaan."