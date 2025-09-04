Er kwam geen winnaar in de elfde etappe van de Vuelta a España. Dat had te maken met de spanning die heerste in de finishplaats Bilbao. Daar braken mensen met Palestijnse vlaggen door de dranghekken als protest tegen de deelname van wielerploeg Israel - Premier Tech.

Op drie kilometer van het einde werd een virtuele streep getrokken, besloot de koersorganisatie. Ondanks dat er geen winnaar werd uitgeroepen, werd er wel een tijd gemeten. Zo pakten rodetruidrager Jonas Vingegaard en de Brit Tom Pidcock tijd op naaste belager João Almeida van UAE Team Emirates. De Deen Vingegaard van Visma | Lease a Bike sprak zijn zorgen al uit over die situatie.

Israel - Premier Tech trekt zich niet terug

Het protest van woensdag bij de finish was niet de eerste actie tegen Israel - Premier Tech tijdens deze Vuelta. Eerder op de avond verklaarde Kiko García, de technisch directeur van de koers, dat een mogelijke oplossing om de pro-Palestijnse protesten in deze Vuelta te doen stoppen, een terugtrekking van de ploeg zou zijn.

Daar denkt de Israëlische ploeg allerminst aan. "Israel - Premier Tech is een professionele wielerploeg. Daarom is het team vastbesloten te blijven koersen in de Vuelta", schreef de ploeg op het medium X. "Elke andere actie zou een gevaarlijk precedent scheppen in de wielersport, niet alleen voor Israel - Premier Tech, maar ook voor alle andere ploegen."

Respect voor betogers

"Israel - Premier Tech heeft herhaaldelijk zijn respect uitgedrukt voor ieders recht op protest, zolang dat protest vredevol blijft en de veiligheid in het peloton niet in het gedrang brengt. De Vuelta-organisatie en de politie doen alles wat ze kunnen om een veilige omgeving te scheppen, en daar zijn we dankbaar voor. Niettemin was het gedrag van zij die vandaag (woensdag, red.) in Bilbao protesteerden niet alleen gevaarlijk, maar ook contraproductief voor hun zaak", aldus de ploeg.

Desondanks wordt gevreesd voor meer protesten. Donderdag gaat de Vuelta verder met een rit van Laredo naar Los Corrales de Buelna. De overgebleven renners moeten twee colletjes over, de finishplaats ligt in het dal na de beklimming van de Collada de Brenes. Vingegaard is de leider met 50 seconden voorsprong op Almeida en 56 op Pidcock.