De Tour de France en een sprintfinish op de iconische Parijse straat Champs-Elysées gaan hand in hand, maar dit jaar niet. De organisatie koos ervoor om de traditionele laatste etappe dusdanig aan te passen, dat de klassementsmannen nog op moeten passen en de sprinters 'hun dag' niet zomaar cadeau krijgen. De Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen baalt er als een stekker van.

Geen champagne-etappe, waarin de geletruidrager met zijn team in een ereronde de Tour de France afsluit. In plaats daarvan wordt de laatste etappe er eentje met beklimmingen van de Montmartre in de buurt van Parijs. "Ik vind het echt zonde", zegt Groenewegen (32) in gesprek met deze site. "Ik wil niet zeggen dat het helemaal geen sprint wordt nu, maar het verandert wel een beetje. Jammer."

Deze 13 Nederlandse renners rijden Tour de France: van Mathieu van der Poel tot nummer allerlaatst van Vuelta De Tour de France gaat zaterdag 5 juli van start met minder Nederlanders in het peloton dan de afgelopen twee edities. Er doen namelijk 13 landgenoten mee aan de grootste ronde van het jaar, één minder dan in 2024 en 2023. Tussen de namen zitten toppers én opvallende renners.

Weg naar Champs-Elysées vol hobbels

De eindstreep van de Tour ligt wel gewoon op de Champs-Elysées. Alleen de weg er naartoe ligt ineens vol hobbels. Als de verschillen in het algemeen klassement nog klein zijn, kan de koers nog weleens ontploffen op de slotdag. Of vluchters hebben zin in een poging en finishfoto die normaal gesproken alleen voor sprinters is weggelegd: juichend over de streep komen in de buurt van iconische monument Arc de Triomphe.

Tour de France op z'n kop: traditionele sprintetappe in Parijs krijgt compleet andere invulling De Tour de France wordt al decennia afgesloten met een champagne-etappe, die eindigt in een massasprint op de Champs-Elysees in Parijs. Maar komende zomer gaat de slotdag van de Ronde van Frankrijk er heel anders uitzien.

'Het is wel jammer'

"Natuurlijk zijn er mensen zijn die zeggen: 'Het is mooi, nog een open koers'. Maar het was altijd wel mooi dat sprinters doorgingen in de Tour en dat heroïsche Parijs nog in zicht hadden. Dat kan nog steeds, maar het is wel jammer." Hoe verwacht Groenewegen dat het eraan toegaat in de Franse hoofdstad op zondag 27 juli? "Het is nog een kilometer of zes als je de laatste keer de klim op rijdt, dus er is nog tijd om terug te komen. Het klimmetje zelf is niet heel lang, maar het is wel al etappe 21. Veel hangt ervan af hoe er gekoerst wordt en hoe goed de benen nog zullen zijn."

'Die etappe is met rood omcirkeld': toprenner Dylan Groenewegen spreekt extra groot Tour-doel uit Dylan Groenewegen moest vlak voor de Tour de France even slikken: als regerend Nederlands kampioen wilde hij graag zijn huwelijk met de rood-wit-blauwe trui verlengen. Maar omdat de sprintzege naar Danny van Poppel ging, moet hij in zijn gewone tenue van team Jayco AlUla de Ronde van Frankrijk in. Al is er in de eerste etappe meteen een levensgrote kans op het geel. "Die staat met rood omcirkeld", zegt de Nederlandse toprenner in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Buiten Pogacar gerekend...'

Groenewegen wil niet te treurig klinken over de gebroken traditie. "Je kunt als ploeg een keurig programma samenstellen waarin je heel veel kan sprinten deze Tour. Buiten Tadej Pogacar gerekend winnen nog steeds de sprinters de meeste wedstrijden. Dus ik denk niet dat het heel anders is dan een paar jaar geleden."

Dylan Groenewegen moet als vader de knop omzetten: 'Als ik dat heb, ben ik geen sprinter meer' Het krijgen van een kind brengt nieuwe verantwoordelijkheden en prioriteiten met zich mee. Ook voor Dylan Groenewegen, die de knop weer om moet zetten in de komende Tour de France. De Nederlandse topsprinter van Jayco AlUla kan zijn zoon Mayson heel goed 'vergeten' als het op de laatste meters richting de finish aankomt.

Uitstapje naar Nice

Groenewegen won al eens in Parijs en weet dus waar hij het over heeft. Toevalligerwijs eindigde de Tour de France vorig jaar ook niet in Parijs, maar in Nice. Dat was een eenmalig uitstapje van de organisatie, omdat de Olympische Spelen volop in opbouw waren in de Franse hoofdstad.