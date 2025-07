De Tour de France gaat zaterdag 5 juli van start met minder Nederlanders in het peloton dan de afgelopen twee edities. Er doen namelijk 13 landgenoten mee aan de grootste ronde van het jaar, één minder dan in 2024 en 2023. Tussen de namen zitten toppers én opvallende renners.

Mathieu van der Poel en Dylan Groenewegen zijn de twee deelnemers aan de Tour die namens Nederland de grootste kanshebbers zijn op etappezeges en het dragen van de gele en/of groene trui. Van der Poel rijdt zijn vijfde Ronde van Frankrijken Groenewegen won al zes massasprints en hoopt het kopmanschap te mogen delen met klassementsman Ben O'Connor bij team Jayco AlUla. Van der Poel moet naast voor eigen kansen gaan óók de sprint aantrekken voor Alpecin-topper Jasper Philipsen.

Nederlands kampioen

Groenewegen krijgt bij zijn Australische ploeg een vaste helper mee. Landgenoot Elmar Reinders wordt ingezet als opperknecht en gaat bijvoorbeeld Groenewegen over de bergen proberen te helpen. Hij is de derde Nederlander op de lijst van deelnemers aan de Tour. Het iconische rood-wit-blauwe tricot van de kersvers nationaal kampioen is ook vertegenwoordigd in het peloton. Danny van Poppel hoopt bij Bora-hansgrohe voor eigen kansen te mogen gaan in zijn net gewonnen Nederlandse trui.

Nummer allerlaatst van Vuelta

Ook Van Poppel krijgt een Nederlandse ploeggenoot mee naar Frankrijk: de 25-jarige Zeeuw Mick van Dijke maakt zijn debuutin een grote ronde. Hij zal vooral werk verrichten voor kopman Primoz Roglic. Daarnaast zijn er een aantal Tour-debutanten, waarvan de naam van Tim Naberman de opvallendste is. De 26-jarige van Picnic PostNL werd vorig jaar in de Vuelta allerlaatste. Hij hoopt op revanche in de grootste ronde van het jaar. Ook geprezen Vuelta- en Giro-kopman Thymen Arensman rijdt zijn eerste Tour namens Ineos.

Smaakmaker van eerste etappe 2024

Frank van den Broek is er ook weer bij. Hij koerste vorig jaar in de eerste etappe af op de eerste gele trui, maar gunde op de finish de zege en de trui aan ploeggenoot Romain Bardet. De Fransman is er dit keer niet bij. Mike Teunissen was in 2019 de eerste Nederlander in lange tijd die weer eens het geel aan mocht trekken. Nu zit hij namens Astana in het peloton en moet hij de noodlijdende ploeg helpen aan mooie noteringen én land- en ploeggenoot Cees Bol zo goed mogelijk richting de finish te krijgen.

Alle Nederlanders in de Tour de France