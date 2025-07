Dylan Groenewegen moest vlak voor de Tour de France even slikken: als regerend Nederlands kampioen wilde hij graag zijn huwelijk met de rood-wit-blauwe trui verlengen. Maar omdat de sprintzege naar Danny van Poppel ging, moet hij in zijn gewone tenue van team Jayco AlUla de Ronde van Frankrijk in. Al is er in de eerste etappe meteen een levensgrote kans op het geel. "Die staat met rood omcirkeld", zegt de Nederlandse toprenner in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Ik ga er vol vertrouwen heen en het is een mooie kans", zegt Groenewegen over de eerste etappe van de Tour. Zaterdag 5 juli start en finisht het peloton in het Noord-Franse Rijsel. De kans op een massasprint is groot. En dus droomt Groenewegen van het geel. En met hem een contingent aan collega-topsprinters. "Het zou heel mooi zijn, we zijn er helemaal klaar voor", zegt de Amsterdammer in gesprek met deze site.

'Met rood omcirkeld'

Het parkoers van de drie weken Tour zijn de sprinters niet echt goed gezind. Op dag één kan de koers dus al gemaakt zijn. "Ik heb nog niet verder gekeken, etappe 1 staat met rood omcirkeld omdat ik het voor het hoogst haalbare wil gaan. Dat is de etappe en daar hoort dan de gele trui bij. Er zullen ongeveer zes kansen zijn, maar dat is ook afhankelijk van het weer en hoe de andere renners rijden. Maar ik ben nu echt met mijn gedachten bij etappe 1 en daar zijn de ogen vol op gericht."

'Moeilijk om te zeggen'

Eerst etappe 1, en daarna? Hoe veel van die zes kansen wil hij daarna benutten om van een geslaagde Tour te spreken? Hij heeft immers al zes ritzeges op zijn naam staan in de grootste ronde van het jaar. "Het is altijd moeilijk om te zeggen dat ik bijvoorbeeld pas tevreden zou zijn als ik vier ritten heb gewonnen. Dat zou heel mooi zijn. Maar ik denk dat als je één rit wint en de Tour afsluit, dat je dan zegt: 'Daar heb ik hard voor gewerkt'. Dan is het ook mooi als dat gelukt is."

'Sommigen kennen dat boek uit hun hoofd'

Verder kijken dan die eerste kans wil Groenewegen niet. Ook niet op de fiets. Verkennen en het parkoersboek doorspitten om elke bocht en drempel te kunnen dromen, daar doet de 32-jarige vader van één niet aan. "Dat is sprinters-eigen. Sommigen kennen dat boek uit hun hoofd. Klassementsrenners doen ook meer verkenningen dan dat een sprinter doet. Voor mij is etappe 1 het grote doel en daar ga ik vol voor."

'Dat was qua emotie misschien wel groter'

Zes etappezeges en een gewonnen ploegentijdrit; het palmares van Groenewegen in de Tour de France is prachtig. Maar welke was het mooiste voor hem? "Als jongetje droom je van een rit in de Tour de France. Toen ik won in Parijs, was dat een doorslag. Zo van: 'Dit was een droom en het is eindelijk gelukt'. En je weet dan niet of er nog meer gaan komen. Met winnen ín Parijs ben ik heel blij, maar ook mijn rit in Denemarken was wel iets. 'Na twee jaar afwezigheid in de Tour ben ik weer terug'. Dat was qua emotie misschien wel een grotere overwinning."