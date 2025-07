Het krijgen van een kind brengt nieuwe verantwoordelijkheden en prioriteiten met zich mee. Ook voor Dylan Groenewegen, die de knop weer om moet zetten in de komende Tour de France. De Nederlandse topsprinter van Jayco AlUla kan zijn zoon Mayson heel goed 'vergeten' als het op de laatste meters richting de finish aankomt.

Zoontje Mayson, die Groenewegen (32) kreeg in 2021 en nu dus 4 jaar oud is, speelt een grote rol in het leven van hem en zijn vrouw Nina Storms. Maar de zorgen en de tijd samen worden zaterdag, als de Ronde van Frankrijk begint, 'makkelijk' ingeruild voor het fietsen. Dat moet ook, zegt Groenewegen in gesprek met Sportnieuws.nl. "Als je eenmaal in die koers zit en de finale in duikt... Daar horen risico's bij en dan is het niet dat ik denk van: 'Oh laat ik dit even anders doen, want ik ben nu vader'."

'Je wordt iets volwassener'

Groenewegen krijgt in gesprek met deze site de stelling voorgelegd of hij 'met de jaren en het vaderschap voorzichtiger is geworden'. Hij is het daarmee oneens, zoals dat een topsprinter op het allerhoogste niveau ook betaamt. "Tuurlijk, je wordt iets ouder en iets volwassener. Ook in de omgang. En als je thuis bent is er ook een kindje die wat aandacht nodig heeft. Ik zou op de fiets zeker niet anders doen ómdat ik nu vader ben."

'Als ik dat heb...'

Dus duikt hij weer met zijn kop over het stuur de finale van de sprintetappes in. Met snelheden van zo'n tachtig kilometer per uur zit een ongeluk en de bijbehorende ellende in een klein hoekje. Toch peinst de zesvoudig etappewinnaar in de Tour de France er niet over om voorzichtiger te doen. "Als ik dat heb, ben ik ook geen sprinter meer. Hopelijk blijft dat gevoel lang genoeg weg." Groenewegen is, zeker de openingsetappe van deze Tour, op een missie.

Eerste gele trui

Voor de échte sprinters is er namelijk niet veel te winnen, getuige het parkoers. Maar de eerste etappe in het Belgische Rijssel is een uitgelezen mogelijkheid voor een massasprint om de eerste gele trui van de grootste ronde van het jaar. Groenewegen aast daar, met zijn collega-topsprinters, volop op. In gesprek met Sportnieuws.nl kreeg hij allerlei dilemma's voorgelegd. Check het interview hier onder.