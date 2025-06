Topwielrenner Mathieu van der Poel eerlijk over herstel van blessure: 'Dat voelde nog een beetje te veel'

Mathieu van der Poel stapt zondag, twee weken nadat hij bij een mountainbikewedstrijd in Tsjechië bij een val een botje in zijn pols brak, weer op in het Critérium du Dauphiné. In de Franse rittenkoers gaat de Nederlander zich voorbereiden op de Tour de France.

"De pols is nog wat gevoelig, maar het is niet echt pijnlijk", liet hij zaterdag via zijn ploeg weten. "Gelukkig heb ik de training op de weg vrij snel kunnen hervatten", meldde Van der Poel. "Ik heb voorlopig nog wel volle krachtsinspanningen en sprints vermeden, dat voelde nog een beetje te veel."

'Dat is de echte prioriteit'

In de Franse achtdaagse wedstrijd, die begint met een heuvelrit naar Montluçon, wil hij ritme opdoen met het oog op de Tour. "Ik voel me fit genoeg om de strijd aan te gaan. Het doel is om weer in wedstrijdmodus te komen en zo mogelijk, proberen om voor een etappezege te gaan. Maar het gaat vooral om het opbouwen van vorm richting de Tour. Dat is de echte prioriteit."

'Het leven zou saai zijn...'

De Nederlander keerde eind mei weer terug op zijn geliefde mountainbike, maar die rit verliep alles behalve soepel. Hij viel twee keer in de beginfase van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto. Na de tweede keer stapte hij af, met wat later bleek een breukje in zijn hand. 'Het ging niet helemaal zoals gepland, maar hey - het leven zou saai zijn als alles perfect zou verlopen, toch?', scheef hij op sociale media na zijn valpartij.

Zijn herstel verloopt tot nu toe voorspoedig. Enkele dagen na de val, was MvdP alweer op de fiets te spotten. Eentje in een krachthonk weliswaar, maar dat gaf hoop voor fans die bang waren dat hun favoriete wielrenner de Tour de France zou missen.

Voorbereiding op de Tour

De Nederlander gaat zich, samen met ploeggenoten Tobias Bayer, Lars Boven, Michael Gogl, Xandro Meurisse, Johan Price-Pejtersen en Gianni Vermeersch tijdens de Dauphiné voorbereiden op de Tour de France. Het is voor hem te hopen dat hij daar uit de ongelukken en valpartijen blijft, want de grootste ronde van allemaal start vlak daarna.