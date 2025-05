'Stomste val ooit' gooide plannen van Jonas Vingegaard door elkaar: 'Maakt me gretiger'

Wie dit wielervoorjaar goed opgelet heeft, hoorde namen als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Wout van Aert veelvoudig voorbijkomen. Iemand die minder in beeld was, was Jonas Vingegaard. Dat had alles te maken met een lullige valpartij.

Na een horrorcrash in aanloop naar de Tour de France van 2024, was Vingegaard vastberaden om dit jaar weer op zijn best te zijn in de grootste wielerkoers ter wereld. Zijn voorjaar werd daarop uitgestippeld, maar dit ver liep niet volgens plan.

Hersenschudding

Tijdens Parijs-Nice ging het mis: de Deen viel en liep een hersenschudding en een gekneusde hand op. "Deze val was mijn stomste ooit. Bergop, we reden 15 kilometer per uur", vertelt Vingegaard aan het Algemeen Dagblad.

Toch had deze val veel impact. Hierdoor moest de Deen van Visma | Lease a Bike de Ronde van Baskenland overslaan en heeft hij veel minder koersdagen in de benen tijdens de start van de Tour de France. "Vroeger werd altijd gezegd: je moet wedstrijden rijden om in de wedstrijden daarna goed te zijn. Toen kwam corona en waren er maanden geen koersen. Toen er wel weer wedstrijden waren, reed iedereen beter dan ooit."

Pogacar

Ook de ongekend sterke vorm van zijn eeuwige rivaal Pogacar maakt de nuchtere Deen niet warm of koud. "Wat hij doet, is heel indrukwekkend. Ik bewonder hoe goed hij is. Maar de beste in het voorjaar is niet altijd de beste in de Tour. Wat ik wil zeggen: nu in aanloop naar de Tour denk ik niet meer aan de wedstrijden in het voorjaar."

Vingegaard kijkt vooral naar zichzelf. "Ik focus me op mezelf. Ik moet beter zijn dan ooit. De voortekenen zijn goed, maar ik heb nog een hoop werk te verrichten. Dat mijn voorjaar weer niet vlekkeloos is verlopen, maakt me alleen nog maar gretiger."

Daar waar Vingegaard dus maar weinig koersen heeft gereden tot dusver in 2025, rijgt Pogacar de zeges aaneen. Van de acht koersen die de Sloveen fietste, won hij er vijf. Alleen Milaan-San Remo (3e achter Van der Poel en Ganna), Parijs-Roubaix (2e achter Van der Poel) en de Amstel Gold Race (2e achter Skjelmose) won Pogi dit jaar niet.