De Giro d'Italia is eindelijk weer terug op Italiaanse bodem. Na drie hectische ritten in Bulgarije was het toeleven naar een etappe op vertrouwde bodem. Het hele klassement is in ieder geval overhoop gegooid. Lang leken de vluchters een serieuze kans te maken, tot het peloton aanzette. Uiteindelijk was het Jhonatan Narváez van het zo geplaagde Team UAE Emirates die won en zijn team een welkome opsteker bezorgde.

De dag begon nog in mineur voor de Nederlandse wielerfans. Wilco Kelderman van Team Visma | Lease a Bike bleek nog te veel last te hebben van zijn verwondingen, die hij opliep bij de grote valpartij in de tweede etappe. Ook voor topsprinter Kaden Groves, één van de concurrenten van de Nederlander Dylan Groenewegen in de spurt, zat de Giro er dinsdag al op. De vraag was dinsdag voorafgaand aan de koers of de etappe zou uitmonden in een sprint of dat toch de klassementsmannen zich voorin zouden mengen.

Vroege vlucht

Al vrij snel na het officiële begin van de etappe vormde zich een kopgroep met zes renners. In tegenstelling tot de eerdere dagen, waar de vluchters vooral uit de kleinere ploegen kwamen, zaten er dit keer een aantal grote namen in de vroege vlucht. Vooral de Fransman Warren Barguil, die ooit twee etappes in de Tour de France won, sprong erboven uit. Hij komt uit namens de Nederlandse formatie Picnic PostNL Raisin. Ook Unibet Rose Rockets was met Niklas Larsen vertegenwoordigd.

Na een kilometer of tachtig stond de enige beklimming van de dag op de planning, de Cozzo Tunno. Daar ging het peloton rap overheen en moest roze trui-drager Guillermo Silva uit Uruguay al snel lossen. Dat kwam vooral door beulswerk van de Spaanse formatie Movistar voor Orluis Aular.

Spannende finale

Uiteindelijk werd de kopgroep door een uitgedund peloton bijgehaald, en ging de blik op de finale. Nederland had nog een aantal troeven op de dagzege, met Wout Poels en Thymen Arensman als grootste kanshebbers. Ook topfavoriet Jonas Vingegaard oogde erg sterk en deed zelfs mee aan de tussensprint.

Uiteindelijk werd er gesprint om de zege in finishplaats Cosenza, al zaten de meeste sprinttoppers niet meer bij de voorste groep. Daardoor lagen er kansen voor de snelle mannen mét punch. Daarin bleek Jhonathan Narváez uit Ecuador de sterkste, hij bracht zijn geplaagde team UAE Emirates iets van een lichtpuntje. Het team raakte al drie renners kwijt in de Giro. Narváez finishte voor Aular en Giulio Ciccone. Laatstgenoemde greep in zijn eigen land de roze trui.

