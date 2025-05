Giro d'Italia op zijn kop: Simon Yates grote winnaar door tactisch meesterplan Visma-Lease a Bike

Simon Yates gaat de Giro d'Italia winnen. In de voorlaatste maar allesbeslissende etappe won Team Visma-Lease a Bike het tactische spel van rozetruidrager Isaac del Toro. Wout van Aert speelde een grote rol in de loodzware etappe.

De slotfase van de Giro leverde prachtige plaatjes op. De twintigste etappe stond in het teken van een loodzware beklimming van 18,5 kilometer, waar zelfs op verschillende niet-geasfalteerde stroken gefietst moest worden. Zoals verwacht viel de beslissing van de Giro op die beklimming.

De Australische Jayco–AlUla-renner Chris Harper soleerde naar de overwinning van de voorlaatste etappe. Hij pakt zijn eerste individuele overwinning in een grote ronde. Maar Harper speelde geen rol in de strijd om het klassement.

Del Toro verliest Giro

Met nog veertig kilometer te gaan volgden aanval op aanval van Yates (nummer drie in het klassement) en Richard Caparaz (2). De 21-jarige Mexicaan del Toro moest zijn roze trui eigenhandig verdedigen. Toen Yates nogmaals wegfietste, was het raak. Del Toro besloot zijn tempo niet te versnellen. Achteraf een grote tactische fout.

Simon Yates

Yates soleerde virtueel naar de roze trui en had nog een geheime wapen achter de hand. Zijn teamgenoot Van Aert was namelijk mee geslopen in de kopgroep en liet zich terugzakken om Yates op te vangen. Die tactiek bleek te werken: met nog 19 kilometer te gaan, reed Yates in de rug van een knokkende Van Aert. De Belgische 'kampioenenmaker' leverde de Brit perfect af op de slotklim.

Ze pakten een voorsprong van drie minuten, ruim genoeg om de achterstand van Yates in het klassement - 1:21 minuten - in te werken. Del Toro bleef geen krimp verroeren en zakte helemaal terug. UAE Team Emirates XRG reed niet eens meer voor hem op kop. Yates behield zijn voorsprong en begint zondag met een straatlengte voorsprong aan de makkelijke laatste etappe.

Slotetappe

Officieel heeft Yates zijn eerste winst van de Giro nog niet binnen. De 21ste etappe begint zondag in Vaticaanstad en eindigt na een aantal rondjes in Rome in diezelfde hoofdstad. Een typisch toetje voor de sprinters. Yates hoeft alleen op de fiets te blijven zitten. In 2018 won Yates al eens de Vuelta.