Harrie Lavreysen vormde samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland een onverslaanbaar trio op de Olympische Spelen van 2024. Maar de groep leek uit elkaar te vallen, omdat Hoogland twijfelde over zijn toekomst. Aan alle twijfels zijn nu een einde gekomen.

Hoogland heeft namelijk bevestigd tóch nog drie jaar door te gaan. Hij heeft deelname aan de Olympische Spelen van Los Angeles als doel gesteld. Met collega's Lavreysen en Van den Berg veroverde de 32-jarige in Nijverdal geboren renner twee keer olympisch goud op de teamsprint. "Jeff heeft zijn jawoord gegeven", zei Van den Berg tijdens een persbijeenkomst, een week voor de WK in Chili.

Tijd van twijfel is voorbij

Hoogland bevestigde niet veel later dat de tijd van twijfel voorbij is. "Als ik LA niet in mijn achterhoofd had, stond ik hier niet", vertelde hij. Na de Spelen van Tokio (2021) had hij veel energie besteed aan het opknappen van het huis in Haarle dat hij bewoont met ex-renster Shanne Braspennincx. "Misschien wel te veel. Het afgelopen jaar was ik regelmatig aan het motorcrossen, maar dat heb ik beter ingepast in mijn trainingen. Het draagt ook bij aan mijn fitheid."

Hij had ook veel nagedacht en kwam tot het besef dat het baanwielrennen hem te veel plezier bezorgt. "Ik heb lang gedacht aan stoppen, maar nu overheerst de wil om nog een keer een olympische medaille te pakken."

Zesdaagse van Rotterdam

De Nederlandse topbaanwielrenners zijn in december weer te zien in Rotterdam. Lavreysen doet in ieder geval mee, zo maakte de organisatie van het evenement de deelname van de vijfvoudig olympisch kampioen baanwielrennen bekend. Hij (28) won in Ahoy het sprinttoernooi tussen 2022 en 2024 drie jaar op rij. Hij is ook de houder van het baanrecord (9,674 seconden). De zesdaagse wordt gezien als Nederlands grootste baanwielerevenement.

"Afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier gereden tijdens de zesdaagse in Rotterdam", zei Lavreysen via de organisatie. "Het evenement heeft een speciaal plekje in mijn hart. Rijden voor eigen publiek, het spektakel en elk jaar mijn baanrecord aan proberen te vallen, wanneer iedereen op de tribune voor mij gaat staan, maakt het elk jaar enorm speciaal." De 42e editie van de zesdaagse vindt plaats van 2 tot en met 7 december.