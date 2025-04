Grote rivaal van Mathieu van der Poel ontsnapt vlak voor Parijs-Roubaix aan gigantisch drama

De wielerliefhebbers kijken na de Ronde van Vlaanderen alweer reikhalzend uit naar Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel hoopt die koers zondag voor het derde jaar op rij te gaan winnen, maar met onder meer Tadej Pogacar en Wout van Aert is de concurrentie groot. Het scheelde echter weinig of een van zijn rivalen had zichzelf drie dagen voor de wedstrijd al uitgeschakeld.

Van Aert besloot namelijk om donderdag het parcours van Parijs-Roubaix te verkennen en kwam reed toen ook door het zo gevreesde Bos van Wallers. De ruim twee kilometer lange kasseistrook staat bekend om de slechte staat van de stenen. Het bos zorgde in het verleden dan ook voor een heleboel lekke banden en pijnlijke valpartijen.

Dat ondervond de Belgische toprenner van Visma | Lease a Bike donderdag ook, want hij kreeg vanuit het niets een klapband en die werd hem bijna fataal. Van Aert moest alle zeilen bijzetten om niet keihard onderuit te gaan en dat lukte hem wonder boven wonder ook nog. De Belg bleef door een ongekende reflex overeind en ontsnapte daardoor aan een vreselijke val.

RESTE AVEC NOUS WOUT pic.twitter.com/KRy00JZOoV — Dans la Musette (@DansLaMusette) April 10, 2025

Droogte in monumenten

Van Aert hoopt zondag voor de eerste keer het wielermonument op zijn naam te schrijven. De Belg miste de editie van vorig jaar doordat hij enkele weken eerder snoeihard op zijn plaat was gegaan. Van Aert zette in 2022 zijn beste resultaat neer door als tweede te eindigen achter Dylan van Baarle. Een jaar later leek hij met Van der Poel te gaan strijden om de zege, maar een lekke band gooide roet in het eten en hij kwam uiteindelijk als derde over de streep.

De Belg wordt al jarenlang gezien als een van de beste renners ter wereld, maar in de grote monumenten lukt het al tijden niet. Hij won alleen in 2020 een keertje Milaan-Sanremo. Van Aert deed na die zege nog elf keer een monument en eindigde in al die koersen bij de beste tien, maar wist er geen enkele te winnen.

Opsteker na afgang

Van Aert is in ieder geval in goede vorm, want hij deed vorige week in de Ronde van Vlaanderen lange tijd mee om de overwinning. Hij eindigde uiteindelijk achter Pogacar, Mads Pedersen en Van der Poel als vierde.

Dat was een opsteker na een dramatisch verlopen Dwars door Vlaanderen. Van Aert zat daar samen met twee ploeggenoten en Neilson Powless in de kopgroep. De Amerikaan zette het Visma-drietal volledig voor schut door er met de winst vandoor te gaan.

Van der Poel vs Pogacar

Hoewel Van Aert een van de kanshebbers is op de winst, zullen alle ogen vooral gericht zijn op Van der Poel en Pogacar. De Nederlander kan voor de derde keer op rij het monument gaan winnen, terwijl de Sloveense alleskunner zijn debuut gaat maken.