Twijfels over innovatief idee Mathieu van der Poel voor Parijs-Roubaix: 'Haalt niemand voordeel uit'

Mathieu van der Poel hoopt komende zondag net als vorig jaar Parijs-Roubaix te winnen. Daar heeft de Nederlander vermoedelijk een plannetje voor, dat hij de voorgaande editie ook al gebruikte. Toch heeft ex-prof Tom Boonen daar zijn twijfels over.

Tijdens de vorige editie van de Hel van het Noorden startte Van der Poel op een fiets met dunnere banden. Daarmee had hij een voordeel voor de eerste fase van de klassieker, die voornamelijk over asfaltwegen gaat. Net voor de eerste kasseienstrook wisselde hij naar een andere fiets die hem sneller over de stroken bracht.

Twijfels over innovatief idee Van der Poel

De geluiden gaan dat Van der Poel dit jaar exact hetzelfde wil doen. Geen slim plan, zegt ex-sprinter en klassiekerspecialist Boonen in Wielerclub Wattage. "Ik heb dat zelf vijftien keer zien gebeuren in de Hel en nooit haalde iemand daar voordeel uit", oordeelde hij. "De renners die dat doen, denken allemaal dat ze in de eerste honderd kilometer krachten zullen sparen omdat ze met een beter bollende fiets rijden."

Boonen denkt dat de fietswissel alleen maar voor hectische situaties gaat zorgen. "Je wil die wissel niet te vroeg doen, omdat je het voordeel van die beter bollende fiets zolang mogelijk wil hebben", aldus Boonen. "Maar je wil de fietswissel ook niet te laat doen, want dan kom je nooit meer op tijd vooraan voor de eerste kasseistrook. Zoveel stress gewoon om 15 Watt uit te sparen."

Moordende concurrentie