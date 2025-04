Grote schrik voor favoriet Mathieu van der Poel in Ronde van Vlaanderen

Een grote valpartij ontsierde de openingsfase van de Ronde van Vlaanderen zondagmiddag. Na ruim drie uur koersen, toen er nog ruim 130 kilometer te gaan was, schoot er een renner van EF (in het roze) onderuit en nam flink wat renners mee in zijn val.

Er was meteen enorme schrik bij de liefhebbers, want de grote favoriet Mathieu van der Poel was slachtoffer van de massale valpartij. Hij lag, net als vele andere renners, op het asfalt. Al snel werd duidelijk dat de Nederlander toch verder kon, tot opluchting van de kijkers van het grote monument in het Vlaamse klassiekerrennen. John Degenkolb moest als eerste wél opgeven na de valpartij.

Ploegmaten helpen Van der Poel terug

Van der Poel sprong snel weer op zijn fiets en moest zich met de hulp van ploegmaten van Alpecin-Deceuninck zich terugwerken richting het peloton. De grote concurrent van Van der Poel, Tadej Pogacar, zag ook een belangrijke teamgenoot betrokken zijn bij de val. De Belg Tim Wellens keerde kilometers later dan de Nederlander terug in het peloton en kan Pogacar weer van dienst zijn.

Zware val met Van der Poel op weg naar de Eikenberg, ook Wellens tegen het asfalt. https://t.co/ckB8uT6tj3 pic.twitter.com/2Y8QhwtkYE — Sporza 🚴 (@sporza_koers) April 6, 2025

Prijzengeld

Bij de bevoorrading een paar kilometer later ging het weer mis, met twee renners die over elkaar heen buitelden na gedoe met bidons en etenszakjes. Maar daarna keerde de rust wel weer terug in het peloton met nog 115 kilometer te gaan. Van der Poel zit weer op zijn plek in het peloton en kan nog altijd jacht maken op het grote bedrag aan prijzengeld.

Prijzengeld Ronde van Vlaanderen 2025 | Mathieu van der Poel op jacht naar hoofdprijs De Ronde van Vlaanderen is volgens kenners de mooiste wielerklassieker van het jaar. Voor de renners is niet alleen de race legendarisch, maar levert het ze ook nog een mooie pot aan prijzengeld op. Mathieu van der Poel weet hoe het is, want hij won in 2024 de laatste editie. Die zege smaakt vast naar meer, mede ook door het geld wat te verdienen valt.

Gevolgen?

Het is de vraag of Van der Poel last gaat hebben van de valpartij of de gevolgen daarvan. In de studio van Sporza denkt Greg van Avermaet, zelf een gekend klassiekerspecialist, dat het wel meevalt met de schade bij de Nederlander. Hij zal ook niet al te veel energie hebben moeten verspillen om terug te keren in de grote groep. Hij had het geluk dat er auto's tussen zaten, waardoor Van der Poel, zijn ploeggenoten en de andere 'slachtoffers' uit de wind terug konden rijden.

Fietswissel

Op 82 kilometer van de streep stond Van der Poel plotseling weer naast zijn fiets, maar dit keer om van materiaal te veranderen. Hij moest toen dus weer afstand goedmaken op het peloton.