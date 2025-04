Prijzengeld Ronde van Vlaanderen 2025 | Nummer drie Mathieu van der Poel grijpt naast hoofdprijs

Lotte Kopecky heeft haar status als topfavoriete in de Ronde van Vlaanderen meer dan waargemaakt. In het maagdelijk wit met regenboog op haar truitje klopte ze haar drie medevluchters in de sprint en werd ze alleen recordhouder in 'Vlaanderens Mooiste'. Mooi nieuws was er ook voor de vrouw van renner Dylan van Baarle, die tweede werd.