Toprenner Wout van Aert krijgt een 'heerlijke' verrassing van fan: 'Alleen in België kan dat'

Het was een leuke verrassing voor Wout van Aert tijdens de verkenning van de Ronde van Vlaanderen op vrijdagmiddag. Met nog een nare nasmaak van afgelopen woensdag tijdens Dwars Door Vlaanderen, kreeg de Belgische wielrenner een veel betere smaak in zijn mond in de vorm van een heerlijk taartje.

Een lokale bakker langs de route van De Ronde had een hele leuke uitnodiging buiten zijn zaak neergezet. Met grote letters schreef de fan van Van Aert op een bord: 'Wout van Aert, stop hier voor gratis taart'. Tot grote verbazing van de bakker stond de Belg 's middags ook daadwerkelijk in de zaak voor een lekkernij. De mannen van de ploeg werden door de bakker getrakteerd op een paar heerlijke chocolade eclairs. "Een koers verkennen en thuiskomen met 36 eclairs. Alleen in België kan dat, ik houd ervan!", liet Van Aert op zijn Strava weten.

Met drie renners van Visma | Lease a Bike in een kopgroep van vier leek de overwinning dichtbij, maar uiteindelijk verstoorde de Amerikaan Neilson Powless het feest in Dwars door Vlaanderen. Tot grote verbazing van de commentatoren bij Eurosport. "Nee! Nondeju! Het is niet waar. Hoe kan dit? Dit is waanzinnig", riepen ze door elkaar heen.

Na afloop van de race nam Van Aert de schuld volledig op zich. "Ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik ben egoïstisch geweest", verklaarde Van Aert voor de camera van Sporza. "Ik wilde na alle pech zo graag winnen en heb voor een keer aan mezelf gedacht, een enorme fout."

Ondanks de zware tegenvaller kon de toprenner van Visma | Lease a Bike het verlies vrij snel achter zich laten. "Natuurlijk was het een serieuze tik op de dag zelf", liet Van Aert op de persconferentie voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen weten. "Maar dat is ook het mooie aan wielrennen. Er komen altijd snel nieuwe kansen. Als De Ronde voor de deur staat, zou het heel jammer zijn om in die teleurstelling te blijven hangen. Dat heb ik ook geprobeerd om niet te doen. Daarom kijk ik ook wel echt uit naar zondag."

Veel renners hebben de Ronde van Vlaanderen als een van hun doelen gesteld voor dit voorjaar. Zo hebben Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar allebei hun pijlen gericht op de race van zondag. Zij worden dan ook gezien als de grootste favorieten. Mads Pedersen wordt als de meest gevaarlijke outsider gezien.