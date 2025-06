'Grote verliezer' Tadej Pogacar erkent fout, maar: 'Het is oké'

Er stond woensdag geen maat op Remco Evenepoel. De Belgische toprenner verpulverde iedereen in de tijdrit van de Dauphiné en maakte daarmee zijn favorietenstatus waar. Concurrenten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar likken de wonden. De Sloveense wereldkampioen erkent zelfs een fout te hebben gemaakt.

Vingegaard was iets meer dan twintig seconden langzamer dan olympisch kampioen Evenepoel in de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Toch was de Deen van Visma | Lease a Bike tevreden met zijn optreden en de tijdwinst ten opzichte van concurrent Tadej Pogacar. Vingegaard was 28 seconden sneller dan de Sloveen. "Ik ben best tevreden met hoe het vandaag ging", zei hij. "Remco is de beste tijdrijder ter wereld, twintig seconden verliezen op hem is best redelijk. En tegelijkertijd heb ik tijd gepakt op Tadej."

'Goed om voorsprong op Tadej te hebben'

De Deen keek uit naar de drie bergritten vanaf vrijdag. "Het is altijd goed om voorsprong te hebben op Tadej, maar tegelijkertijd sta ik ook achter op Remco. Dus ik moet ook terrein goedmaken. De laatste jaren hebben we gezien dat in de bergen veel tijd kan worden gewonnen. Daar kijk ik naar uit."

Te voorzichtige start

Pogacar weet zijn tijdverlies aan een te voorzichtige start, zo liet hij via de ploeg weten. "Ik heb vandaag niet de perfecte tijdrit gereden. Ik denk dat mijn tempoplan niet helemaal goed was. Ik begon iets te behoudend aan het eerste deel, daar had ik meer moeten geven."

'Het is oké'

De Sloveen zocht er niet te veel achter. "Het is oké. We zijn hier om te 'finetunen' richting de Tour, om ons te verbeteren. Er komen nog drie zware etappes en daar kijk ik naar uit. De ploeg werkt goed, en met de concurrenten die hier zijn, is dit de beste plek om onszelf te testen."

Reactie Evenepoel

Evenepoel heeft een flinke dosis zelfvertrouwen opgedaan met de zege in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné. "Het is best een groot gat voor een korte tijdrit", zei Evenepoel in het flashinterview. Daar ben ik blij mee. Ik ben blij dat ik een seconde per kilometer sneller ben dan iedereen en twee of drie seconden per kilometer op sommige concurrenten. Het gaat goed met klimmen, dalen en ook op het vlakke. Ook qua gewicht gaat het heel goed, beter dan vorig jaar op dit punt. Ik voel het vertrouwen dat ik het goed kan doen in de bergritten."

Duizendste zege

De kopman stond ook even stil bij de duizendste overwinning van het team, al is er discussie over die telling. "Volgens het team is het de duizendste zege van de ploeg. Ik ben trots dat ik dat kon doen. Deze is voor Patrick", verwees hij naar Patrick Lefevere, die tot dit seizoen jarenlang de ploegbaas was. "Dit is voor alles wat hij voor de ploeg heeft gedaan. Het is een ode aan zijn carrière."