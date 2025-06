Tadej Pogacar grote verliezer in Dauphiné, Remco Evenepoel wint tijdrit en pakt leiderstrui

Het Criterium du Dauphiné is dé voorbereidingskoers op de Tour de France en dit jaar staan er meer sterren dan ooit aan de start. De tijdrit beloofde dan ook een titanenstrijd te worden en dat gebeurde. Remco Evenepoel was de snelste in Zuidoost-Frankrijk, waar Tadej Pogacar een tik te verwerken kreeg.

Remi Cavagna had de snelste tijd neergezet, maar toen moesten de klassementsmannen nog in actie komen. Dat bleek wel want Matteo Jorgenson was maar liefst een halve minuut sneller dan de Fransman. Dat leek al erg snel, maar daar dacht Remco Evenepoel anders over. De wereldkampioen tijdrijden dook tijdens het eerste tussenpunt een halve minuut onder de tijd van de Amerikaan van Visma | Lease a Bike.

Jonas Vingegaard zat op dat punt tien seconden achter de Belg van Soudal-Quick Step. Tadej Pogacar was daar de grote verliezer. Hij reed ongeveer even snel als Jorgenson. De Sloveen zag er niet al te goed uit op de tijdritfiets. Het wiebelde behoorlijk en was beduidend minder dan zijn twee grote concurrenten.

Evenepoel reed uiteindelijk boven de 50 kilometer per uur over de tijdrit van 17,4 kilometer. Daarmee was hij de snelste en hield hij Vingegaard en vooral Pogacar achter zich. De Sloveen werd de verliezer van de dag: hij verloor 49 seconden op de Belg, terwijl Vingegaard het bij een tijdsverlies van 21 seconden liet. Met zijn ijzersterke tijdrit pakte Evenepoel niet alleen de ritzege, maar ook de gele leiderstrui in de Dauphiné.

Mathieu van der Poel

Ondanks een recente val tijdens het mountainbiken, waar hij een breukje in zijn pols opliep, staat Mathieu van der Poel aan de start van de Criterium du Dauphiné. En dan doet de Nederlander wat we van hem kennen: koers maken. Zo was hij dichtbij de zege in de eerste etappe en ook in de derde rit zat de renner van Alpecin-Deceuninck van voren.

In de tijdrit speelde Van der Poel een minder grote rol, al reed hij naar een keurige top tien klassering. Hij liep in etappe drie net de gele trui mis en ging na afloop in op de breuk in zijn pols. "Het groeit wel weer aan elkaar. Dat duurt misschien wel iets langer als ik het niet echt laat rusten."

Sterren

Het Criterium du Dauphiné wordt ook wel de 'mini-Tour' genoemd. Het is het de ideale voorbereidingskoers op de Tour de France en daarom staan er vele grote namen aan de start. Dit jaar misschien nog wel meer dan normaal, want met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en nog veel anderen is het voor menig wielerfan een droom die uitkomt. Het is voor het eerst dit jaar dat Pogacar en Vingegaard tegen elkaar koersen.