Wielerfenomeen Remco Evenepoel verrast met tattoo van veelbesproken vrouw: 'Ik ben niet de eerste'

Er is iets nieuws te zien aan Remco Evenepoel tijdens het Critérium du Dauphiné. De tweevoudig olympisch kampioen verscheen aan de start van de koers die geldt als belangrijkste voorbereiding op de Tour de France met een tatoeage.

De wielerliefhebber moest flink opletten om het te zien, maar aan de binnenkant van de rechterpols van Evenepoel zijn wat tekenen te zien. Na de finish van de derde etappe wilde hij wel even vertellen wat er precies staat.

"Ik ben niet de eerste en ook niet de laatste die een tattoo heeft", lachte Evenpoel voor de camera van onder meer HLN. "Maar het is mooi geschreven", erkende hij over de tekst op zijn rechterpols. Daar staat in het Arabisch 'Oumaïma' geschreven, de volledige naam van zijn vrouw.

Veelbesproken ruzie

Eerder dit jaar was Oumi nog ongevraagd hoofdrolspeelster in een enorme rel in België. De journalist Ruben Van Gucht beweerde dat Evenepoel financieel voor de familie van zijn vrouw zorgde. 'Laat me heel duidelijk zijn: dit is complete onzin. Mijn vrouw komt uit een welgestelde familie. Met ouders die door hard werk en ondernemerschap een prachtig leven voor hun kinderen hebben opgebouwd. Oumi was mijn buurmeisje', reageerde Evenepoel destijds op sociale media.

Ook Oumi liet van haarzelf horen op sociale media. De Marokkaanse liet zichzelf zien in 'haar werkoutfit'. 'Dankzij mijn eigen prestaties en studies, die gesponsord werden door mijn ouders', sneerde ze naar Van Gucht zonder zijn naam te noemen. 'Onthoud dat je niets over mijn leven weet. Ik toon je nog geen procent ervan.'

Het verhaal kreeg nog een staartje, toen Van Gucht zich uitsprak over de situatie. "De invulling die de media eraan gegeven heeft, was niet de invulling die ik eraan gegeven had", verklaarde de sportjournalist op de radio. Volgens hem waren zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd.

Getrouwd sinds 2022

Evenepoel en Oumi kennen elkaar dus al sinds hun jeugd en in 2022 stapten ze in het huwelijksbootje. "Sinds ik met Oumi getrouwd ben, heb ik een andere mindset. Het heeft te maken met die cultuur die ze me heeft leren kennen. Ik heb door Oumi geleerd dat ik alleen het controleerbare moet controleren."