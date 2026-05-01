Tadej Pogacar was dit wielervoorjaar oppermachtig. Alle monumenten waar hij aan deelnam, op zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix na, won hij. Toch is het niet altijd prijs voor het wielericoon. Tijdens de vierde etappe van de Ronde van Romandië liet hij zich verrassen.

Wielrenner Dorian Godon heeft zijn tweede zege geboekt in de Ronde van Romandië. De Franse kampioen van Ineos Grenadiers was na 176 kilometer de beste in een sprint van een uitgedund peloton. Hij versloeg Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland en Valentin Paret-Peintre uit Frankrijk. De Sloveense wereldkampioen en geletruidrager Pogacar werd vierde.

Pogacar laat zich verrassen

Godon won eerder deze week de proloog van de Zwitserse etappekoers. Dit is zijn vijfde overwinning van 2026. Uit een kopgroep, met daarin Sam Oomen, reed de Italiaan Damiano Caruso op de beklimming van de Col du Mollendruz weg. In de lange afdaling naar Orbe sloten de Belg Steff Cras en de Duitser Georg Steinhauser weer aan, maar met 2,5 kilometer te gaan werd het trio ingelopen. In de sprint leek Fisher-Black even sneller dan Godon, maar de Franse kampioen kwam er alsnog langs. Pogacar liet zich verrassen. De Sloveen wist een dag eerder nog wel een sprint om de etappezege te winnen. Hij won ook de tweede etappe.

Pogacar heeft in het algemeen klassement 17 seconden voorsprong op de Duitser Florian Lipowitz. De Ronde van Romandië duurt tot en met zondag. Zaterdag volgt een lastige bergetappe.

Naast de Ronde van Romandië werd er vrijdag ook een eendagskoers gefietst. Zo heeft Georg Zimmermann de 63e editie van Eschborn-Frankfurt gewonnen. De Duitse kampioen van Lotto Intermarché was na 211,4 kilometer de beste in de sprint van een groep van twaalf renners. Hij was de Britse wielrenners Tom Pidcock en Ben Tulett te snel af.

Voor Zimmermann is het de eerste zege in 2026 en de eerste overwinning sinds hij vorig jaar Duits kampioen werd. Hij bezorgt zijn Belgische ploeg de eerste zege in de WorldTour. De ploeg ontstond na vorig seizoen uit een fusie van Intermarché - Wanty en Lotto.