Johan Derksen is enthousiast over de prestatie van Demi Vollering tijdens De Ronde van Vlaanderen afgelopen weekend. Volgens de televisiemaker is het vrouwenwielrennen onterecht een ondergeschoven kindje, en hij prijst de kwaliteiten van de wielrenster. Over haar persoonlijkheid is hij echter minder te spreken: "Het is een pleuriswijf."

"Ik vond die prestatie van Vollering ook leuk", begint Derksen maandagavond in Vandaag Inside nadat de deelname van Mathieu van der Poel aan de Ronde van Vlaanderen werd besproken. "Want die sneeuwt dan vaak onder, maar in tegenstelling tot vrouwenvoetbal, wat niet op voetbal lijkt, is vrouwenwielrennen wel een volwassen sport", steekt de televisiemaker en oud-voetballer zijn mening niet onder stoelen of banken.

Vollering pakte op magistrale wijze de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse toprenster was alle concurrentie met overmacht de baas. "Die zweert nu bij meditatie, die zit de hele dag aan de yoga en ze maakte ook zo'n yogabeweging toen ze over de streep kwam. Nou geloof ik niet in dat zweverige gedoe, maar als het haar helpt, mag ze van mij yoga doen hoor, als ze haar wedstrijden wint", aldus Derksen.

'Het is een pleuriswijf'

"Ik vind het wel een goede coureur, al is het een pleuriswijf", vervolgt Derksen. "Want ze kan helemaal niet tegen haar verlies." Ook vaste tafelgast en voetbalverslaggever Valentijn Driessen is onder de indruk van Vollering. "Het is ook een persoonlijkheid, want ze durfde ook gewoon weg te gaan bij die Nederlandse ploeg met al die Nederlanders bij elkaar en naar een Franse ploeg te gaan, waar je toch alleen zit."

'Als die meedoet, wint hij'

"Als Nederlandse bij een Franse ploeg is niet altijd even leuk natuurlijk", vervolgt Driessen. Van der Gijp is op zijn beurt te spreken over de vorm van Tadej Pogacar. "Als die meedoet, dan wint hij", aldus Van der Gijp, waar Derksen op reageert: "En anders wint Van der Poel (Mathieu, red.)."