Jonas Vingegaard heeft de einduitslag van Parijs-Nice gewonnen. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike pakt daarmee zijn eerste eindzege in dit klassiekerseizoen.

Vingegaard zag zijn leidende positie niet meer in gevaar komen in de slotetappe met start en finish in Nice. Hij moest na 129 kilometer de ritzege laten aan de Fransman Lenny Martinez van Bahrain-Victorious en eindigde als tweede.

Vingegaard won eerder de vierde en vijfde etappe. Hij begon aan de slotrit met 3.22 minuten voorsprong op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez en vergrootte dat nog naar 4.23 minuten. Voor de Deen is het de eerste eindzege in Parijs-Nice. Hij moest vorig jaar opgeven na een val en eindigde in 2023 als derde.

Vingegaard is al jaren een van de belangrijkste kopmannen van de Nederlandse wielerformatie Visma | Lease a Bike. De Deen won in 2022 en 2023 de Tour de France en is sindsdien de kopman van de ploeg tijdens de belangrijkste Franse rittenkoers. De afgelopen drie jaar moest Vingegaard de zege steevast aan Tadej Pogacar laten. Kijkend naar andere klassiekers won de Deen twee jaar geleden nog wel de Tirreno-Adriatico. Nu is daar met Parijs-Nice dus nog een tweede klassieker bij gekomen. Vingegaard neemt de titel over van zijn teamgenoot Matteo Jorgenson.

'Hier ben ik extreem blij mee'

Na de race gaf Vingegaard aan dat hij 'extreem blij' is met het feit dat hij Parijs-Nice mag toevoegen aan zijn palmares. "Deze zege betekent heel veel voor me. Ik kon deze koers steeds niet winnen, dus ik ben blij dat het eindelijk is gelukt. Ik voel me heel goed, maar het kan natuurlijk nog beter", vertelde de Deen tegenover de aanwezige pers.

Dat hij uitgerekend van zijn ploeggenoot Jorgenson de titel mag overnemen, maakt het voor de Deen extra bijzonder. "Volgend jaar kan ik hopelijk het stokje weer aan hem overgeven. Ik heb veel plezier gehad en ik ben echt heel blij", vertelde de trotse Vingegaard na de finish in Nice.