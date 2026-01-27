Een opmerkelijk verhaal over Jonas Vingegaard. De Deense topwielrenner van Visma-Lease a Bike is tijdens een training in Spanje hard ten val gekomen. Het meest opvallende is dat er op de populaire app Strava al geruchten deden over een val, omdat het na een onderonsje met een fan zou hebben plaatsgevonden.

Op Strava, een veelgebruikte fitnessapp door hardlopers en wielrenners, maakte ene Pedro García Fernández melding van een val van Vingegaard. De Deen zou in een afdaling zijn gevalle, waarna De Spanjaard de schuld kreeg. "Toen ik stopte om te vragen hoe het met hem ging, werd hij boos op me omdat ik hem achterna was gegaan."

Onder zijn Strava-bericht meldde een andere ooggetuige dat hij de tweevoudig winnaar van de Tour de France ook gehavend had gezien. "Toen ik bijna bij de laatste boht was, zag ik Jonas bij de vangrail staan, met bloedende wonden op twee plekken in z'n gezicht. Hij moet hard gevallen zijn."

Oproep van ploeg Vingegaard

Na de geruchten maakte ook Visma-Lease a Bike zelf ook melding van de valpartij, die maandag dus plaatsvond. "Gelukkig is hij oké en heeft hij geen zware blessures opgelopen." Wel deed de Nederlandse wielerploeg een oproep aan 'fans op de fiets', wat er op kan hinten dat Vingegaard inderdaad werd achtervolgd door de Spaanse Strava-gebruiker. "Alsjeblieft, laat renners trainen en geef ze zo veel mogelijk ruimte en rust als mogelijk is."

Jonas Vingegaard crashed during training on Monday. Fortunately, he is okay and did not sustain any serious injuries.



In general, as a team we would like to urge fans on bikes to always put safety first. For both your own and others' wellbeing, please allow riders to train and…

Vingegaard is vooral bekend uit zijn optredens in de Tour de France. Sinds 2019 rijdt hij voor Visma-Lease a Bike, waar hij grote successen boekte als ronderenner. Hij werd driemaal tweede in de Tour en won in 2022 en 2023 de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar zegevierde hij ook in de Vuelta.

Bijzondere combinatie voor Vingegaard

Dit wielerjaar gaat hij voor een bijzondere combinatie. Voor het eerst rijdt de Deense klimmer namelijk de Giro en de Tour. De Italiaanse rittenkoers vindt plaats van 8 tot en met 31 mei. Ruim een maand later, op 4 juli, begint de Tour. Die eindigt dan weer op zondag 26 juli.