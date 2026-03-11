Zeer lastige omstandigheden vandaag in Parijs-Nice. Door zware windstoten is de hele wedstrijd over hoop gegooid. Het leidde tot een grote kopgroep en een reeks aan valpartijen. Onder de slachtoffers vallen klassementsleider Juan Ayuso en de Nederlander Daan Hoole, die niet meer verder konden.

De vierde rit van de meerdaagse etappekoers Parijs-Nice betekende eindelijk het begin van de bergen. Die staan echter pas in het tweede deel van de etappe op het programma, waardoor de koers leek af te stevenen op een rustig begin. Maar niets was minder waar doordat de wind roet in het eten gooide.

Waaiers

Aan de ene kant zorgde de harde wind voor spektakel, daar de waaiers het peloton op een lint trokken. Een groep strijdlustige aanvallers rook hun kans en trok in de aanval, waaronder leider Juan Ayuso en Jonas Vingegaard. Maar aan de andere kant zorgde de wind ook voor een reeks aan valpartijen.

Valpartijen

Bij diverse valpartijen in de voorste groep waren onder meer gele trui-drager Ayuso en de Nederlands kampioen tijdrijden Daan Hoole betrokken. Hoole leek er ogenschijnlijk erg slecht aan toe te zijn. Hij moest zijn race dan ook vroegtijdig stoppen.

Daan Hoole

Een hard gelag voor de coureur van de Franse formatie Decathlon. De 27-jarige Zuid-Hollander was namelijk erg goed in vorm de afgelopen tijd. Zo reed hij in de tweede etappe kilometers alleen op kop. Tijdens de ploegentijdrit van dinsdag liet hij wederom zien in bloedvorm te steken. Welke blessures hij precies heeft opgelopen is nog onbekend.

Juan Ayuso

Even later was het weer raak in de kopgroep. Ditmaal was het klassementsleider Ayuso die hard onderuit ging. Hij stapte nog wel met veel pijn, en een gescheurde broek, terug op de fiets, maar moest even later afstappen. Weer een nieuw hoofdstuk in de toch al ongelukkige laatste jaren van het Spaanse supertalent.

Ook voor Ayuso komt de harde val op een vervelend moment. De 23-jarige Spanjaard hoopte bij zijn nieuwe ploeg Lidl-Trek eindelijk weer eens wat moois te laten zien. Dat lukte aan het begin van het seizoen goed en greep hij direct enkele overwinningen. De laatste jaren bij zijn oude formatie, Team Emirates, waren niet altijd even leuk. Uiteindelijk werd zijn contract daar, na onenigheden met de ploegleiding en grote ster Tadej Pogacar, ontbonden. Nu is er dus wederom sprake van malaise voor Ayuso.