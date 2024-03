Jonas Vingegaard toont spierballen in Tirreno-Adriatico: winnende solo én leiderstrui

Jonas Vingegaard heeft in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico zijn spierballen laten zien. De Deense rijder van Visma|Lease a Bike bekroonde een solo van 29 kilometer met de ritzege én de leiderstrui.

De rit van Torricella Sicura naar Valle Castellana (144 kilometer) ontbrandde op de beklimming van de San Giacomo. Een groepje met elf renners, waaronder Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) en Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), begon aan dat klimklusje met een halve minuut voorsprong op het peloton. Onder leiding van Visma|Lease a Bike werden ze bijgehaald.

Vinge

Vervolgens schoot Vingegaard ervandoor. Er zat veel venijn in zijn demarrage. De Deen was niet eventjes aan het testen hoe zijn benen ervoor stonden, maar wist precies al hoe de vork in de steel zat en was uit op maximale schade. Hij bereikte de top van San Giacomo met een kleine minuut op de achtervolgers.

Klassement

Ook in de afdaling en het stukje daarna breidde de Tour-winnaar zijn marge uit. Daarachter probeerde Juan Ayuso zijn leiderstrui te behouden. De Spaanse renner slaagde daar niet in. Hij werd tweede op 1:12 en staat in het klassement 54 seconden achter Vinge. Jay Hindley is derde op 1:20.

🚀 His first attack of the day was enough.



🔱 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/S8T6kSysVm — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 8, 2024