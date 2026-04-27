Joao Almeida heeft zich moeten afmelden voor de aankomende Giro d'Italia. De Portugees was een favoriet voor het eindklassement, maar hij blijkt toch niet op tijd fit te zijn.

De Portugese klassementsrenner van UAE Team Emirates heeft zich door ziekte niet goed genoeg kunnen voorbereiden, laat hij via Instagram weten. "Na overleg met het team hebben we besloten om een rustperiode in te lassen en de focus te verleggen naar andere doelen later in het seizoen", schrijft Almeida. "Nu is het tijd om uit te rusten en weer langzaam op te bouwen."

Zieke Almeida

In Portugese media wordt gespeculeerd over de ziekte die Almeida onder de leden heeft. Het zou gaan om een viraal syndroom dat nu complicaties heeft gekregen. Dat syndroom zorgt ervoor dat Almeida zijn conditie nog niet op peil is om mee te kunnen doen met koersen.

Almeida miste eerder dit jaar al Parijs-Nice en kon bij zijn rentree in de Ronde van Catalonië niet meestrijden om een goed klassement. Hij zou in de Giro als kopman van UAE een van de concurrenten zijn van Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike.

Isaac del Toro

Nu blijft wel de vraag wie de kopman van Team UAE Emirates zal worden tijdens de Giro. De namen van Adam Yates en Jay Vine zijn al gevallen. Tadej Pogacar zal het in ieder geval niet zijn. Hij slaat de Giro d'Italia over om zich vol te kunnen focussen op het prolongeren van zijn zege in de Tour de France. Een meest voor de hand liggende naam als kopman, zou die van Isaac del Toro zijn.

Del Toro reed tijdens de Giro in 2025 verrassend genoeg bijna de hele koers in het roze. Op de laatste dag ging het echter mis voor de Mexicaan. In het slot van de Giro verloor hij het alsnog van Simon Yates, die won en een jaar later zijn afscheid van de sport aankondigde. Of Del Toro van start kan in Italië is echter de vraag, want ook hij kampt met fysieke problemen.