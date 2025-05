Klassementsman in Giro verricht wonder met uitrijden etappe, maar moet dag erna alsnog opgeven

Israel-Premier Tech heeft een hele vervelende klap moeten verwerken in de Giro d'Italia. De Tsjechische klassementsman Jan Hirt heeft op moeten geven vanwege een breuk aan zijn dijbeen.

De etappe van donderdag mondde uit in een waar slagveld met uitvallers. Op zo'n zestig kilometer van de finish ging een grote groep renners onderuit. Het asfalt was erg glad door de regen, waardoor veel renners ten val kwamen. Onder andere rozetruidrager Mads Pedersen ging onderuit, maar ook grote renners als Jai Hindley (Red Bull-Bora Hansgrohe), Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck) en Dion Smith (Intermarché-Wanty). Zij moesten alle drie opgeven door de gevolgen van de val.

Jan Hirt

Ook klassementsrenner Hirt lag bij de zwaarste slachtoffers van de valpartij in de rit naar het Italiaanse Napels. De Tsjecische klimmer stond nog kort in het algemeen klassement, maar door de valpartij verloor hij erg veel tijd en kwam hij op achterstand binnen. Gelukkig voor Hirt werden er geen tijdsverschillen gerekend aan de finish, aangezien de etappe werd geneutraliseerd vanwege de val.

Na de rit werd Hirt snel onderzocht en uiteindelijk bleek toch dat er iets niet goed zat in zijn dijbeen. Na een CT-scan werd een breuk in zijn rechterdijbeen geconstateerd, waardoor het als een klein wonder werd gezien dat hij de rit had uitgereden. Hirt was namens Isral-Premier Tech een belangrijke gegadigde voor een goed algemeen klassement, maar die ploeg zal nu dus moeten schakelen. De verwachting is dat de ploeg voor dagsucces zal gaan, waarbij de rit van vrijdag al een grote kans is.

Etappe 7

In de zevende etappe kan het Giro-peloton zich echt gaan opmerken voor het eerste officiële klimwerk. De rit van vrijdag is de eerste etappe met een finish bergop. De vraag is echter of de klassementsmannen zich daadwerkelijk zullen laten zien. De laatste twee kilometer van de rit is erg zwaar, maar de andere beklimmingen waar de koers langs komt vallen in principe mee en moeten ook te doen zijn voor een vroege vluchtersgroep.