Nederlandse renner ontsnapt aan drama in Giro d'Italia: 'Opeens stond hij voor mijn neus'

De Nederlandse wielrenner Taco van der Hoorn was in de zesde etappe van de Giro d'Italia bezig met een knap staaltje. Samen met Enzo Paleni reed hij een groot gedeelte van de dag voor het peloton uit. Het avontuur kwam op bizarre wijze aan zijn einde.

Zo'n twee kilometer voor de finish werden Van der Hoorn en Paleni teruggepakt. En dat kwam niet alleen door het opgevoerde tempo in het peloton. De vluchters werden opgehouden door protesterende activisten en dat zorgde voor bizarre beelden. En het kostte Van der Hoorn misschien wel de ritzege.

Wat gebeurde er precies? Van der Hoorn was samen met medevluchter Paleni hard op weg naar een mogelijke etappezege. Het peloton kwam lange tijd niet dichterbij, tot het gat in de laatste paar kilometer vrij snel werd gedicht. En dat had voor een deel een opvallende reden.

Drie kilometer voor de streep besloten twee demonstranten om pardoes de weg op te lopen. Dat deden ze onder meer met een lint en een touw. Daardoor moesten de twee vluchters, met een jagend peloton vlak achter zich, op de rem en verloren ze kostbare seconden. Niet veel later werden de twee ingerekend door de grote groep. Attente toeschouwers voorkwamen dat ook het peloton werd lastiggevallen door de activisten.

De Nederlander bevestigde na afloop bij Eurosport dat hij inderdaad heel veel last had van de 'fans'. "Opeens stond er iemand voor mijn neus met een lint en weet ik wat hij allemaal had. Ik stond helemaal stil."

Bron: HBO Max/Eurosport

Van der Hoorn viel niet, maar zijn kans op de zege ging in rook op. "Dan moet je op gang komen als je helemaal naar de tering bent. Dat heeft wel invloed gehad. Ik weet niet of we het anders gehaald hadden, ik denk het niet, maar het is heel sad, heel jammer dat het zo moet eindigen."

De etappe stond sowieso al bol van de chaos. De koers moest na een zware valpartij zelfs geneutraliseerd worden. Onder meer Jai Hindley, de winnaar van de Giro in 2022, keerde niet meer terug. Hij moest opgeven. Uiteindelijk besloot de organisatie om geen punten uit te delen en geen tijdsverschillen te noteren. Zodoende werd er 'alleen' maar gesprint voor de etappe zege.

Angstige renners laten finish in Napels lopen, Groves sprint naar zege in bizarre etappe Giro d'Italia Kaden Groves heeft een bewogen dag in de Giro d'Italia afgesloten met de ritzege in de zesde etappe. De Australische sprinter in dienst van Alpecin-Deceuninck was de beste in Napels. De etappe werd getekend door een massale valpartij, die voor een ingreep van de jury zorgde.

Die ging in een ook vrij turbulente slotfase naar een sprinter. Kaden Groves van Aplecin-Deceuninck profiteerde van de ontregelde sprint, waar Olav Kooij door een andere wielrenner kansloos was, en snelde naar zijn eerste zege van deze Ronde van Italië.