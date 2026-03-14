Normaal gesproken is driemaal scheepsrecht, maar dat geldt niet voor de koninginnenrit in Parijs-Nice. De wielerkoers heeft namelijk voor het derde jaar op rij de zwaarste etappe moeten inkorten. Door het slechte weer blijft zaterdag een etappe over van nog maar 47 kilometer, meldde organisator ASO.

De organisatie besloot vrijdag al de slotklim naar Auron uit het parcours van de zevende etappe te halen, omdat er hevige sneeuwval en lage temperaturen werden verwacht. De finish werd verplaatst naar Isola. De laatste tientallen kilometers lopen wel nog licht omhoog, maar waar er in eerste instantie op zo'n 1500 meter hoogte gefinisht zou worden, veranderde dat naar slechts 850 meter hoogte.

Slotetappe nog verder ingekort

Door de zware regen die Nice zaterdag teisterde, besloot de organisatie de etappe echter nog verder in te korten. Alleen de laatste 47 kilometer blijven intact. Na het tekenen van de startformulieren stapten de renners weer in ploegbussen om in konvooi naar de nieuwe vertreklocatie te rijden. De start van de overgebleven rit is nu voorzien om 13.45 uur.

De Deen Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) leidt in het algemeen klassement met 3.22 minuten voorsprong op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez. De tweevoudig Tour de France-winnaar hield eerder deze week in de vierde en vijfde etappe flink huis. Hij schreef beide ritten op zijn naam en pakte daarmee een gigantische voorsprong. Als Vingegaard de marge weet te behouden dan zou hij met het grootste verschil sinds 1956 de rittenkoers op zijn naam schrijven.

Parijs-Nice eindigt op zondag

Vingegaard zal na de 47 kilometer van zaterdag ook zondag nog op de fiets moeten blijven zitten. Dan is de slotetappe van 145 kilometer van Nice naar Nice. De renners moeten in de laatste rit drie klimmetjes van de eerste categorie over.