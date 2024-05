Koos Moerenhout blij met route Mathieu van der Poel naar Spelen: 'Pakte vorig jaar uitstekend uit'

Mathieu van der Poel maakte woensdag bekend hoe zijn zomer eruitziet. De Nederlandse wereldkampioen gaat in de regenboogtrui de Tour de France fietsen en verschijnt aan de start van de wegrit van de Olympische Spelen. Geen mountainbikerace voor Van der Poel dus in Parijs en dat vindt de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout een verstandige keuze.

"Als wereldkampioen rijd ik graag zoveel mogelijk in dat shirt. Dus mis ik liever ook de Tour de France niet", was een van de redenen waarom Van der Poel voor deze route koos. Het is niet duidelijk of hij halverwege de Ronde van Frankrijk afstapt om zich voor te bereiden op de olympische wegrace.

'Logische keuze'

Bondscoach Moerenhout noemt het een 'logische keuze' van Van der Poel. Hij begrijpt ook dat het voor de Nederlandse wielersensatie een lastige keuze moet zijn geweest, vanwege zijn voorliefde voor de mountainbike. "Persoonlijk als bondscoach van de wegwielrenners ben ik hier echter blij mee", vertelde Moerenhout aan Wielerflits.

Van der Poel koos vorig jaar voor een soort zelfde route, met eerst de Tour en twee weken daarna de wegrit van de WK wielrennen. "Dat heeft uitstekend uitgepakt", zei Moerenhout doelend op de winst van MvdP destijds. Volgens de bondscoach was Van der Poel toen ook in zijn beste vorm en zou de combinatie mountainbike en wegwedstrijd 'de nodige onzekerheden' opleveren. "Zoiets wil je liever niet voor een belangrijke wedstrijd als de olympische wegwedstrijd."

Start Tour de France

De Tour de France begint op zaterdag 29 juni in het Italiaanse Florence en finisht op zondag 21 juli in Nice. Niet in Parijs dus. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Olympische Spelen die daar vanaf 28 juli beginnen.

Op zaterdag 3 augustus is de olympische wegwedstrijd, die start vanuit de wijk Trocadéro, vlak bij de Eiffeltoren. De rit is 273 kilometer lang en heeft 2800 hoogtemeters. Voor de renners wacht in de finale driemaal een kasseiklim (1 kilometer à 6,5 procent) in Montmartre. Uiteindelijk ligt de finish bij de Eiffeltoren.