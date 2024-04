Mathieu van der Poel fietste in het voorjaar het meeste prijzengeld van heel het peloton bij elkaar

Met Luik-Bastenaken-Luik kwam er een einde aan een spectaculair voorjaar in het wielrennen. En het waren behoorlijk productieve maanden voor Mathieu van der Poel, die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won. Dat MvdP succesvol was, is ook terug te zien in het prijzengeld dat hij verdiende.

Sporza berekende aan de hand van statistieken van ProCyclingStats wat Van der Poel binnen harkte in zijn zo succesvolle voorjaar. Met de dubbel in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verdiende de Nederlander 50.000 euro (20.000 en 30.000). Van der Poel werd ook eerste bij de E3 Saxo Classic, wat hem nog eens 16.000 euro opleverde.

Van der Poel werd daarnaast tweede in Gent-Wevelgem (€8000) en derde in Luik-Bastenaken-Luik (€5000). Ook kwam er nog 500 euro bij door een tiende plek in Milaan-San Remo. Dat maakt in totaal 79.500 euro voor Van der Poel en daarmee is hij koploper van het voorjaar. Een nieuw speeltje kon er dus wel vanaf, al moest hij daar nog wel wat voor bijleggen.

Concurrenten

Jasper Philipsen verdiende 66.035 euro in de eerste vier maanden van het jaar en daarmee staat hij achter ploeggenoot Mathieu van der Poel. Philipsen reed met dank aan Van der Poel naar de overwinning in Milaan-San Remo (20.000 euro) en werd eerste in Brugge-De Panne (16.000 euro). Ook eindigde hij achter MvdP als tweede bij Parijs-Roubaix (22.000 euro).

Tadej Pogacar maakt de top drie compleet met 41.000 euro. Bijna de helft daarvan nam hij mee naar huis na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik: 20.000 euro. Wout van Aert zag zijn voorjaar door een valpartij in Dwars door Vlaanderen in duigen vallen. Desondanks pakte hij 15.515 euro aan prijzengeld.

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn twee grootverdieners van het voorjaar. © Getty Images

Top-10:

Mathieu van der Poel: 79.500 euro Jasper Philipsen: 66.035 euro Tadej Pogacar: 41.000 euro Mads Pedersen: 33.900 euro Tim Merlier: 23.830 euro Nils Politt: 22.100 euro Tom Pidcock: 20.300 euro Luca Mozzato: 18.905 euro Matteo Jorgenson: 17.600 Jan Tratnik en Stephen Williams: 16.000 euro

Bij de ploegen is Alpecin-Deceuninck de absolute grootverdiener met 148.435 euro. UAE Team Emirates (€85.550) en Lidl-Trek (€63.470) volgen op gepaste afstand. Team Visma | Lease a Bike valt net buiten de top drie met 63.350 euro.

Een belangrijke kanttekening is dat het prijzengeld vaak verdeeld wordt onder de renners en stafleden.