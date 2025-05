Krakende Mads Pedersen overleeft 'moeilijke momenten' in vijfde etappe Giro d'Italia: 'Ongelofelijk zwaar'

Mads Pedersen moest woensdag keihard werken in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. De leider in het roze leek twee kilometer voor de streep nog kansloos, maar werkte zich terug voor het sprintje bergop. De Deen van Lidl-Trek mocht ploeggenoot Mathias Vacek bedanken voor alweer zijn derde ritzege in deze Ronde van Italië.

De Deen sprintte van kop af aan en kreeg in de laatste meters nog flinke concurrentie van Edoardo Zambanini en Thomas Pidcock, maar zij kwamen een half wiel en een halve fiets tekort om Pedersen te kloppen. Na de openingsetappe én etappe drie is de hattrick na vijf etappes al binnen voor Pedersen. Dinsdag ging de vierde etappe nog naar de Nederlander Casper van Uden. De tijdrit tussen etappes één en drie werd gewonnen door Joshua Tarling.

🚴🇮🇹 | Oeh wat scheelt het weinig... Mads Pedersen pakt zijn derde ritzege, maar Edoardo Zambanini komt verrassend dichtbij! 👏👏 #giroditalia



'Moeilijke momenten'

"Ik heb echt moeilijke momenten beleefd op de laatste klim", zei Pedersen direct na afloop. "Ik was er helemaal niet zeker van dat ik het was die won. De laatste 20 kilometer waren ongelooflijk zwaar. Dit was een hele, hele lastige rit." Donderdag bereikt de Giro de Italiaanse havenstad Napels. Na 227 kilometer, met de start in Potenza, wordt in de finale van de zesde etappe opnieuw een massasprint verwacht.

Klimmetjes

Het laatste stuk van de 151 kilometer lange etappe bood zoveel hoogtemeters (1500) dat het voor de pure sprinters te lastig bleek. Daarom had Pedersen ook deze etappe op zijn wensenlijstje staan. Hij kan de 'puistjes' als geen ander aan. Ook waren de ogen maar weer eens gericht op Wout van Aert, die wanhopig op zoek is naar zijn topvorm. Maar de Belg van Visma moest op vier kilometer van de streep lossen.

Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: leider Mads Pedersen verliest belangrijke knecht Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

Vluchters weer kansloos

De vijfde etappe werd gekleurd door drie Italiaanse renners. Davide Bais (Polti VisitMalta) evenaarde het kunststukje van ploeggenoot Francesco Muñoz, die dinsdag de solovluchter was van de etappe. Bais kreeg gezelschap van landgenoten Giosuè Epis (Arkea-B&B Hotels) en Lorenzo Milesi van Movistar. Zij kregen lang de zege van het peloton, maar werden zoals verwacht ingerekend.

Ritwinnaar Casper van Uden enorm dankbaar voor Giro-ploeggenoten, die hem wél vertrouwden Casper van Uden verraste dinsdag vriend en vijand door de vierde etappe van de Giro d'Italia te winnen. De pas 23-jarige Nederlander was de beste in de massasprint in Lecce en zag achter zich Olav Kooij en Maikel Zijlaard het podium volledig oranje kleuren. Na zijn ritzege was de renner van Picnic - PostNL vooral erg dankbaar.

Paarse Olav Kooij

Olav Kooij, die door zijn tweede plaats in het sprintklassement de paarse puntentrui aan mocht trekken, kreeg het niet voor elkaar om het Pedersen lastig te maken in de tussensprints. De Nederlandse renner van Visma | Lease a Bike moest telkens de Deen in het roze voor zich dulden. Die is duidelijk ook al bezig met de paarse trui, want de verwachting is dat Pedersen in de loodzware laatste week het roze sowieso moet inleveren. Omdat hij de leider is in beide klassementen, mocht Kooij zich even in het paars hullen.

Rozetruidrager Mads Pedersen meldt midden tijdens Giro d'Italia heuglijk nieuws: 'Keuze was snel gemaakt' Mads Pedersen heeft een contract à la Wout van Aert getekend bij Lidl-Trek. Dat maakte de rozetruidrager van de Giro d'Italia bekend terwijl de koers nog in volle gang is. Pedersen ondertekende een contract voor onbepaalde tijd bij de Amerikaanse equipe.

Opvallend truitje

Hij en ritwinnaar Casper van Uden zakten in de laatste 20 kilometer van de etappe weg, zoals verwacht. Kooij reed in het kielzog van Ethan Hayter. De Britse renner van Soudal - Quickstep rijdt in een bijzonder truitje met de Nederlandse vlag over zijn middenrif. Dat is niet omdat hij Nederlandse roots heeft, maar omdat hij de Brits kampioen is en het truitje daarvoor nou eenmaal zou ontworpen is. De Britse vlag is ook rood, wit en blauw.