Kusss deelt prachtig verhaal hoe concurrent Landa hem aan Vuelta-winst hielp: 'Hoeft nooit meer bier te betalen'

Sepp Kuss heeft in de documentaire All In van Visma | Lease A Bike een prachtig verhaal gedeeld over zijn winst in de Vuelta afgelopen zomer. De Amerikaanse klimgeit deelt dat hij nooit had gewonnen zonder zijn concurrent Mikel Landa, die hem uiteindelijk naar de zege hielp.

Het verhaal begint in de zeventiende etappe van de Vuelta van afgelopen zomer. Kuss werd tijdens die bergrit aangevallen door nota bene zijn eigen teamgenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Op een gegeven moment kon Kuss niet meer volgen en werd de kans steeds groter dat hij zijn leiderstrui zou verliezen. Totdat uiteindelijk Landa, zelf ook geen onverdienstelijk klassementsrenner, hem te hulp schoot.

Onverwachtse helper

Landa kwam volgens Kuss als een onverwachtse maar zeer welkome helper. "Landa zei toen: 'Als je de Vuelta wilt winnen moet je mij volgen.' De Spanjaard trok Kuss als een ware meesterknecht omhoog, waardoor hij slechts 19 seconden verloor op Roglic en Vingegaard. Het bleek genoeg voor de eindzege. "Ik dacht dat ik de trui was verloren", vertelde de uiteindelijke winnaar van de Vuelta.

Rondje van Kuss

Kuss vertelt in de documentaire van zijn ploeg dat hij nog altijd dolblij is met de overwinning en dan is hij ook richting Landa niet de beroerdste. "Landa hoeft nooit meer voor zijn eigen bier te betalen", vertelt Kuss over het volgende kroegbezoek met de Spanjaard.