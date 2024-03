Vuelta-winnaar Sepp Kuss heeft mooie woorden over voor gestopte oud-ploeggenoot Nathan van Hooydonck

Voorafgaand aan de start spraken de renners die meedoen aan Strade Bianche met de aanwezige pers. Zo ook de als vanouds goedlachse Sepp Kuss van Team Visma-Lease a Bike. Hij had daarbij nog wat mooie woorden over voor oud-ploeggenoot Nathan van Hooydonck.

Op 12 september 2023 ging het mis. Van Hooydonck kreeg acute hartproblemen, terwijl hij achter het stuur van zijn auto zat. De Belgische wielrenner en zijn vrouw kwamen in een ongeluk terecht. Twee dagen daarvoor was Van Hooydonck nog een van de meesterknechten in de eindzege van Wout van Aert in de Ronde van Groot-Brittanië.

Van Hooydonck lag door het ongeluk een aantal uur in een coma. Zijn zwangere vriendin bleef ongedeerd. Er werden daarna bij de renner hartproblemen gevonden. Hierdoor werd duidelijk dat de toen 27-jarige Belg noogedwongen moest stoppen met zijn loopbaan als wielrenner. Later werd bij hem een defibrilator geplaatst.

Sepp Kuss

Op de dag van het ongeval won Jonas Vingegaard een etappe in de Vuelta. De Ronde van Spanje werd gedomineerd door het toenmalige Jumbo, met een volledig geel podium. De rode trui ging verrassend genoeg niet naar Vingegaard of Primoz Roglic, maar naar Kuss.

De Amerikaan staat deze zaterdag ook bij de Strade Bianche aan de start. Van Hooydonck is actief als analist bij Eurosport voor de wedstrijd. Kuss had mooie woorden over voor zijn Belgische oud-teamgenoot. "Ik wil eigenlijk gewoon hoi zeggen haha. Daarnaast hoop ik dat je geniet van het analyseren en we missen je tijdens de races. Niet alleen je kracht op de fiets, maar gewoon om hoe jij bent als persoon. Hopelijk zie ik je binnenkort weer ergens rondom de koers."