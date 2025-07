Wout van Aert liet vrijdag duidelijk merken dat hij niet blij is met de plotselinge wijziging van de tijdslimiet voorafgaand aan de klimtijdrit in de Tour de France. De Belg uitte vooral kritiek op de communicatie rondom deze verandering. Na afloop van zijn race tegen de klok naar Peyragudes gaf hij zijn mening over de manier waarop de aanpassing vlak voor de start werd doorgevoerd.

De klimtijdrit in Peyragudes verliep voor Van Aert zonder al te veel problemen, al moest hij 'toch nog best stevig doortrappen' om zijn tempo vast te houden. Direct na de finish sprak hij bij de NOS zijn onvrede uit over de late wijziging. "Ik wil er wel iets over zeggen: ik vind het echt teleurstellend dat de tijdslimiet opeens naar veertig procent is gebracht", begon de Belg kritisch.

Van Aert kritisch op late wijziging

Volgens Van Aert waren de omstandigheden onveranderd en lag de tijdrit al maanden vast. "Er is een regel dat de limiet 33 procent is, en plots, tien minuten voor de start, wordt die ineens opgetrokken." Hij benadrukte dat zulke veranderingen altijd vooraf duidelijk gecommuniceerd moeten worden.

"Ik hoop niet dat ik hiermee veel sprinters tegen de borst stoot, maar dit soort wijzigingen moeten gewoon van tevoren bekend zijn. Zeker niet zonder reden en zo kort van tevoren", is hij van mening. Ook over het scenario dat mogelijk tientallen renners, waaronder enkele topsprinters, buiten tijd worden gezet, liet Van Aert zich kritisch uit. "Dat zou ik heel jammer vinden, maar daar had de jury veel eerder over moeten nadenken."

Tom Dumoulin begrijpt keuze van organisatie

Oud-wielrenner Tom Dumoulin toonde op zijn beurt juist begrip voor de keuze van de organisatie. Volgens hem was het verhogen van de limiet naar veertig procent een verstandige zet, omdat hij verwacht dat beoogd ritwinnaar Tadej Pogacar ongeveer 23 minuten nodig zal hebben voor de klimtijdrit. Met de oude limiet zouden meerdere sprinters, onder wie Tim Merlier, buiten tijd zijn gevallen. "Door de limiet te verhogen, blijven meer renners in de Tour", legt Dumoulin uit.

Dumoulin nuanceerde wel dat het late tijdstip van de wijziging frustrerend is, maar dat dit soms onvermijdelijk is. "Soms wordt zo’n beslissing pas vlak voor een tijdrit genomen als blijkt dat bepaalde renners sneller zijn dan gedacht. De organisatie moet dan snel schakelen om te voorkomen dat te veel renners uitvallen." De Nederlandse analist benadrukte ook het belang van een zo sterk mogelijk deelnemersveld. "Ik ben blij dat we vandaag renners als Tim Merlier in de Tour kunnen houden. Dat maakt de wedstrijd aantrekkelijker voor fans én deelnemers", sluit Dumoulin af.

'Dat was niet waar we op hadden gehoopt'

Naast zijn kritiek op de organisatie sprak Van Aert ook over het tijdverlies van zijn kopman Jonas Vingegaard op de ontketende Pogacar. "Dat was niet waar we op hadden gehoopt. Er heerste gezamenlijke teleurstelling. Pogacar heeft laten zien dat hij supersterk was. Aan de andere kant beseffen we dat we voor ereplaatsen rijden en dat we de ingeslagen weg moeten voortzetten. Parijs is natuurlijk nog ver", houdt hij nog altijd hoop.

