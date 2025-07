De laatste etappe van de Tour de France wekte vooraf veel verbazing en zelfs wat woede, omdat de traditionele rit niet eindigde in een massasprint. Maar de regen, in combinatie met de beklimmingen van de iconische heuvel de Montmartre in Parijs, zorgden voor een schitterende slotetappe. Daags na de heroïsche zege van Wout van Aert op de Champs-Elysées komt de Tour-organisatie met groot nieuws.

De beklimming van de Montmartre gaat in de toekomst vaker een rol spelen in de slotfase van de Ronde van Frankrijk. Dat laat de vice-directeur van de ASO weten aan Le Parisien. De 113de editie van de Tour de France was de eerste zónder sprintfinish op de wereldberoemde straat in de Franse hoofdstad. Buiten de finish in Nice vorig jaar vanwege de Olympische Spelen in Parijs, waren alle voorgaande eindes vlak. Tot dit jaar. Visma-renner Van Aert maakte dankbaar gebruik van de klimmetjes en soleerde naar een fantastische ritzege.

'Die wens is er'

Na afloop waren de critici als een blad aan de boom omgeslagen. Van kritiek was weinig meer over dankzij het spektakel in de Parijse regen. "Uiteraard willen we de Montmartre blijven aandoen", zegt Pierre-Yves Thouault van Tour-organisatie ASO. "Het succes heeft onze verwachtingen overtroffen en natuurlijk is er de wens om van deze nieuwe route een succes op lange termijn te maken." De ASO had vanwege de vele vergunningsaanvragen veel moeite om toestemming te krijgen om de hoofdstad van Frankrijk van nog meer hoofdbrekens te voorzien.

'Iedereen was er erg blij mee'

Daarom komt er niet al heel snel een beslissing over hoe en wat met de Montmartre in de Tour de France. "We zullen heel snel evalueren en gaan om tafel met vertegenwoordigers van de stad Parijs. We zullen kijken naar mogelijke verbeterpunten. Ik denk met name aan de toegankelijk van het publiek op bepaalde plekken. Maar over het algemeen is het heel goed gegaan. Iedereen was er erg blij mee, zowel het publiek als de renners."

'Deze verbondenheid koesteren'

De verwachting is dat de ASO, net als in 2013, een dossier met aanvraag naar het stadsbestuur stuurt. Toen werd er succesvol gevraagd naar een ronde om de Arc de Triomphe. Het monument werd daarvoor alleen gepasseerd, maar sinds de goedkeuring van het nieuwe plan rijdt het peloton om de grote, iconische boog heen. De stad zelf laat weten niet dwars te gaan liggen. "We moeten deze zeldzame momenten van verbondenheid blijven ontwikkelen en koesteren", zegt de loco-burgemeester.