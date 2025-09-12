Komt er een einde aan de ijzeren heerschapp van baanwielrenner Harrie Lavreysen? De 28-jarige Brabander is vijfvoudig olympisch kampioen en pakte bij de WK baanwielrennen in 2024 driemaal goud. Maar nu is er eindelijk een tegenstander van misschien wel gelijkwaardig niveau.

Dan hebben we het over Matthew Richardson, de 26-jarige Brit. Althans: de winnaar van olympisch zilver op de keirin en sprint in 2024 is geboren in Australië, maar na de Olympische Spelen te Parijs maakte hij een veelbesproken switch naar Groot-Brittannië.

Onlangs verbrak Richardson een record van Lavreysen. Richardson mag zich sinds vorige maand de snelste man ooit op de 200 meter met vliegende start noemen. Hij verbeterde op de wielerbaan van Konya het record van de 28-jarige Lavreysen en dook als eerste renner onder de negen seconden (8,857 seconden).

'Alles aan doen'

Richardson wil op de zesdaagse van Rotterdam het baanrecord van Harrie Lavreysen aanvallen. "We zullen zien hoe het loopt, maar ik ga er vol voor", zegt de Brit die tot vorig jaar voor Australië uitkwam over de strijd met 'Hattrick Harrie' in diens thuisland.

Lavreysen is de regerend wereld- en olympisch kampioen sprint. Zijn snelste rondje in Ahoy staat op 9,674 seconden. "Maar ik kom niet voor tweede plaatsen", stelt Richardson in een persbericht van de organisatie. "Ik ga er alles aan doen om zijn record te pakken."

Zesdaagse van Rotterdam

De tweestrijd tussen Lavreysen en Richardson moet het hoogtepunt worden van de zesdaagse van Rotterdam, die van 2 tot en met 7 december plaatsvindt. Behalve sprintwedstrijden zijn er ook tijdritten en koersen achter de derny. Ook komen er veel vrouwen in actie en staat het onderdeel keirin op het programma.

Switch

Richardson werd in 1999 geboren in het Engelse Maidstone en woonde daar tot zijn negende, maar op die leeftijd verhuisde zijn gezin vanwege het werk van zijn vader naar Australië. Hij kwam de eerste jaren van zijn loopbaan dan ook uit voor dat land.

Die switch werd hem niet in dank afgenomen door Australië, mede doordat hij het allemaal stilhield uit angst om niet geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen. Door zijn overstap mocht hij niet uitkomen op de WK van vorig jaar en zijn oude land wilde zelfs dat hij tot 2026 geschorst zou worden, maar kwam daar later op terug.