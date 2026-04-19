Het is zondag weer tijd voor de Amstel Gold Race, de enige wielerklassieker op Nederlandse bodem. Renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn helaas afwezig, maar met Remco Evenepoel staat er toch een absolute topper aan de start. Vanuit Nederlands oogpunt zijn alle ogen gericht op talent Tibor Del Grosso. Volg de Amstel Gold Race hier live.

De afscheidnemende koersdirecteur Leo van Vliet heeft de zestigste editie van de Amstel Gold Race voor mannen in gang gebracht. De 70-jarige oud-wielrenner zwaaide in Maastricht even na 11.10 uur voor een dertigste en laatste keer met de vlag voor de officiële start van de enige Nederlandse wielerklassieker. De vrouwen vertrokken al een uur eerder voor hun twaalfde editie. Zij finishen rond 14.00 uur, terwijl de mannen pas rond 17.00 uur later bij de streep verwacht worden.

De Amstel Gold Race staat de laatste jaren eigenlijk altijd garant voor een legendarische naam als winnaar, al was dat vorig jaar net iets anders. Sinds 2019 wonnen achtereenvolgens Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Michal Kwiatkowski, Tadej Pogacar en Tom Pidcock, maar in 2025 was Mattias Skjelmose verrassend de beste. De Deen rekende stuntte door in de sprint Evenepoel en Pogacar te kloppen.

Waar Skjelmose en Evenepoel dit jaar weer erbij zijn, laat Pogacar deze keer verstek gaan. Hij neemt na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen en de tweede plek in Parijs-Roubaix een weekje rust. De Sloveen is niet de enige grote naam die ontbreekt, want ook Van der Poel en Van Aert zijn er niet bij. Pidcock zou dat wel zijn, maar hij heeft zich door een blessure af moeten melden.

Evenepoel topfavoriet

Evenepoel is daardoor de absolute topfavoriet om de 257 kilometer lange koers van Maastricht naar Berg en Terbijt te winnen. De kans op een negentiende Nederlandse zege in de enige wielerklassieker van ons land lijkt klein, maar de fans langs de kant mogen toch een beetje hopen.

Tibor Del Grosso neemt bij afwezigheid van Van der Poel namelijk de rol van kopman over bij Alpecin-Premier Tech. De 22-jarige talentvolle renner leek vrijdag in De Brabantse Pijl met vijf medevluchters op de zege te mogen strijden, maar het zestal werd in de slotkilometer alsnog ingerekend. Desondanks lijkt het met de vorm dus wel goed te zitten.

Vrouwen

De vrouwen rijden 158 kilometer door het zuiden van Limburg, met tegen 14.00 uur de finish in Berg en Terblijt. Mischa Bredewold is de titelverdedigster, Lorena Wiebes en Demi Vollering zijn de belangrijkste kanshebbers. Ook oud-winnaressen Anna van der Breggen, Marianne Vos en Kasia Niewiadoma uit Polen doen mee.