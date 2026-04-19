De zestigste editie van de Amstel Gold Race wordt zondag een bijzondere wedstrijd. Dat heeft onder meer te maken met het afscheid van Leo van Vliet. Hij draagt na dertig jaar het stokje van koersdirecteur over aan ex-topwielrenner Tom Dumoulin. Van Vliet was decennialang hét gezicht van de koers, maar kreeg de laatste jaren ook te maken met flinke kritiek. Daar blikte hij de avond voor de start op terug.

De 70-jarige Van Vliet was in de jaren '70 en '80 een verdienstelijk wielrenner. Hij won bijvoorbeeld Gent-Wevelgem, een etappe in de Tour de France en haalde ereplaatsen in Milaan-San Remo en de Amstel Gold Race. Voor de laatstgenoemde wedstrijd werd hij in 1996 de koersdirecteur.

'Mooiste job die er is'

Van Vliet vond het, zo omschreef hij de taak aan NU.nl, 'de mooiste job die er is.' "Het is echt mijn kindje. Ik ben trots op wat ik heb gedaan." Toch vindt hij het na dertig jaar mooi geweest en ziet hij dat Dumoulin het overneemt. De Limburgse ex-topwielrenner kijkt dit jaar nog even mee over de schouder van Van Vliet om de fijne kneepjes van het vak te leren.

Twee incidenten met Van Vliet

Ook de NOS wilde het afscheid van Van Vliet benoemen tijdens een speciale uitzending ter ere van 60 jaar Amstel Gold Race. De koersdirecteur ging daarom ook even in gesprek met Dione de Graaf en zij merkte tijdens de conversatie op dat Van Vliets rol lang niet altijd onbesproken is. Twee keer zorgde een actie waar hij betrokken bij was voor de nodige gespreksstof.

De eerste keer was in 2019. Mathieu van der Poel won die editie na een machtige inhaalrace en zo kwam er voor het eerst in jaren weer een Nederlander als winnaar over de streep. Dat vond Van Vliet natuurlijk ook mooi. Kort na de finish was vol in beeld te zien hoe hij de winnaar om de nek vloog. Dat kon echter niet iedereen waarderen, want de Internationale Wielerunie (UCI) liet van zich horen.

Zij zagen liever een wat neutralere Van Vliet, die daar niets van wilde weten. "Ik kreeg een brief van de UCI, daar heb ik schijt an", zo maakt hij er geen geheim van. "Waar gaat dat over? De journalisten vroegen elk jaar naar een Nederlandse winnaar, dan hebben we een Nederlandse winnaar, staat de hele wereld op zijn kop en moet ík rustig blijven?"

Hulp voor Tadej Pogacar?

En dan was er nog de editie van 2023, gewonnen door Tadej Pogacar. Daar speelde de auto waar Van Vliet in zat een opmerkelijke rol. Terwijl Pogacar voorop reed, reed de juryauto slechts een paar meter voor hem. Critici claimden dat Pogi daardoor uit de wind werd gehouden.

Van Vliet erkent jaren later dat het geen snuggere actie was. "Ik rij de auto niet, maar ik ben verantwoordelijk. Er is in mijn ogen niets gebeurd, maar het beeld is niet goed. Dat heeft me ook veel pijn gedaan."

De uittredend koersdirecteur weet dat er met Dumoulin in elk geval een wielerfanaat als opvolger komt. Hij heeft wel wat advies voor voormalig topwielrenner. "Als je iets wil veranderen, doe het voorzichtig. Niet met te grote stappen."