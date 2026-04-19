De laatste weken van de voorjaarsklassiekers in het wielrennen zijn aangebroken en dus is het nog maar een paar keer genieten geblazen. Maar met de Amstel Gold Race op zondag is er vanuit Nederlands oogpunt zeker nog wat om naar uit te kijken. Het is namelijk de enige klassieker op eigen bodem en dus zal de NOS er flink veel aandacht aan besteden. In dit artikel lees je op welke zender je de 'AGR' kan volgen.

De Amstel Gold Race viert dit jaar de zestigste verjaardag en neemt tegelijkertijd afscheid van koersdirecteur Leo van Vliet bij de mannen. Een extra feestelijke editie van de Nederlandse klassieker dus. De NOS pakt flink uit met grootse uitzendingen in het hele weekend.

Speciale uitzending van Studio Sport

Zaterdagmiddag presenteerde Dione de Graaff vanaf de finishlijn in Berg en Terblijt de verhalen van de toerrijders. Traditiegetrouw rijden zij een dag voor de koers van de profs hun eigen Amstel Gold Race. Aan de start stonden zo'n 15.000 wielrenners die konden kiezen uit zes afstanden variërend van 65 tot 240 kilometer.

Amstel Gold Race live

Het verslag van de wielerklassieker mannen en vrouwen is zondag vanaf 12.45 uur online te zien op NOS.nl en de NOS-app. en vanaf 13.10 op NPO 1. De presentatie is in handen van Jeroen Stomphorst. Het commentaar bij de vrouwenkoers wordt verzorgd door Gabriël Melching en Ellen van Dijk. De mannenwedstrijd is te horen met commentaar van Andries Lamain en Michael Boogerd.

Eurosport

Niet alleen de NOS is live, ook Eurosport is van de partij. Daar begint de uitzending om 12.45 uur met de vrouwen. De live-registratie wordt onderbroken voor een korte samenvatting van de Brabantse Pijl die eerder deze week is gereden. Om 14.55 uur is Eurosport weer live met de manneneditie van de Amstel Gold Race.

Belgisch commentaar

Kijk je liever met Belgisch commentaar, dan kan dat op de meeste Nederlandse televisies ook. VRT 1 zit in de meeste standaardpakketten en die zender is ook live tijdens de Amstel Gold Race. VRT 1 vanaf 13.30 uur en op VRT Canvas kun je drie kwartier eerder (12.45 uur) terecht voor een uitgebreide voorbeschouwing en eerste beelden. Vanaf 13.30 uur moet je dan schakelen naar NPO 1, Eurosport of VRT 1.

Starttijden

De vrouwen beginnen al om 10.13 uur aan hun Amstel Gold Race, die voor hen 158,1 kilometer lang is. De mannen beginnen een uur later om 11.13 uur aan hun koers, die met 257,2 kilometer een stuk langer is.