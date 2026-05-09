De Giro d'Italia gaat vandaag verder in Bulgarije met een flink zwaardere etappe dan gisteren. Na de vlakke openingsrit van 147 kilometer, gewonnen door de Fransman Paul Magnier, wacht het peloton vandaag een aanmerkelijk zwaarder parcours van 221 kilometer met meerdere beklimmingen in een interessante finale. Zien we topfavoriet Jonas Vingegaard al toeslaan? Volg het hier live.

De etappe begint relatief rustig, maar na een tussensprint volgen vier hellingen in de tweede helft. De finale wordt beslist op de beklimming naar het Lyaskovets-klooster: 3,9 kilometer aan 6,8 procent, gevolgd door twee kasseienstrookjes in de laatste twee kilometer. Een renner met klimmersbenen én een sterk eindschot maakt hier de meeste kans.

Naast Vingegaard zijn er meer namen om rekening mee te houden in de finale. Egan Bernal, Giulio Ciccone, Jhonatan Narváez en Jan Christen maken eveneens kans op de dagzege. Mocht het peloton wat meer gesloten blijven, dan zijn ook sprinters met klimmersbenen zoals Corbin Strong, Kaden Groves en Tobias Lund Andresen kansrijk. Voor Nederlander Thymen Arensman wordt het vooral zaak geen tijd te verliezen op de klassementsrivalen.

Dylan Groenewegen likt de wonden

Voor Dylan Groenewegen staat vandaag herstel centraal. De Nederlandse sprinter was gisteren betrokken bij een massale valpartij in de slotkilometer, waarmee de roze droom van hemzelf en Unibet Rose Rockets meteen in duigen viel. Hij moest zijn ontwrichte schouder eigenhandig terugzetten, maar staat wel gewoon aan de start. Sprinten om de zege zit er vandaag niet in.

Zijn ploeggenoot Lukas Kubis is de aangewezen man voor de ploeg. De blik is al gericht op etappe 4, die nieuwe kansen biedt voor Groenewegen om alsnog een rit te winnen in deze Giro. De val van gisteren eiste overigens al zijn eerste slachtoffer: de Italiaan Matteo Moschetti moest opgeven met een hersenschudding en is daarmee de eerste uitvaller van deze Giro.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover