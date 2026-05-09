Dylan Groenewegen houdt zich groot na zijn harde val in de openingsrit van de Giro d'Italia. De Nederlandse sprinter was betrokken bij een massale valpartij in de slotkilometer en moest daarna een pijnlijke ingreep bij zichzelf uitvoeren. Toch staat hij gewoon aan de start van de tweede etappe.

In de slotkilometer van de eerste rit ging het mis. Een renner haakte in een wiel en in de chaos die volgde was Groenewegen een van de slachtoffers en daarmee viel de roze droom van hemzelf en zijn ploeg Unibet Rose Rockets in duigen. De Fransman Paul Magnier ging er met de etappezege vandoor. "Tijdens een eerste etappe is het altijd net wat nerveuzer allemaal", verklaarde hij achteraf. De schade bleek groter dan aanvankelijk gedacht.

'Hij zit er nu weer in en is een beetje stijf'

Groenewegen had niet zijn pols - wat eerst werd gedacht - maar zijn schouder het zwaarst gestoten. "Die was een beetje ontwricht. Hij zit er nu weer in en is een beetje stijf, maar het voelt oké", aldus de Amsterdammer voor de start van etappe 2.

Opmerkelijk genoeg zette hij zijn schouder eigenhandig terug in de kom. "Het is een beetje bewegen, dan gaat het vanzelf", sprak hij nuchter. Zijn grootste angst bleek gelukkig ongegrond. "Ik dacht eerst dat het mijn sleutelbeen was. Daar was ik het meest bang voor."

Nieuwe kansen

Sprinten om de etappezege zit er voor Groenewegen vandaag niet in. De tweede rit over 221 kilometer bevat de nodige hoogtemeters en een lastige finale, niet het terrein van een pure sprinter. Groenewegen wijst ploeggenoot Lukas Kubis aan als kanshebber. "Hij is in goede vorm en we hebben veel vertrouwen in hem. We gaan hem volop ondersteunen."

De lange rit ziet Groenewegen ook als kans voor zijn herstel. "Het is natuurlijk nooit fijn om te vallen, maar vandaag is een lange etappe. Er is veel tijd om de benen los te rijden", aldus de sprinter. De blik is al gericht op etappe 4, die weer kansen biedt voor Groenewegen en zijn ploeg om alsnog hun grote doel te bereiken: een etappezege behalen als wildcardploeg in deze Giro. De Giro d'Italia kent ondertussen al zijn eerste uitvaller: de Italiaan Matteo Moschetti moest na dezelfde valpartij opgeven met een hersenschudding.

