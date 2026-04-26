Het is de traditionele afsluiter van het wielervoorjaar: Luik-Bastenaken-Luik. Met Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Paul Seixas en Tom Pidcock staan er de nodige toppers aan de start in België. Bij de vrouwen is er veel kans op Nederlands succes. Volg de wielerklassieker hier via dit liveblog.

Alle ogen zullen bij de mannen tijdens de 259 kilometer lange koers gericht zijn op Pogacar, de absolute topfavoriet die al drie keer eerder LBL op zijn naam schreef. Zijn grootste concurrenten zijn Evenepoel (winnaar van de Gold Race) en de pas 19-jarige Paul Seixas, die midweeks nog de Waalse Pijl won.

De wielerwedstrijd met veel lastige en steile beklimmingen begint om 09.55 uur. De finish is waarschijnlijk rond 16.00 uur. De vrouwen gaan rond 13.30 uur van start en finishen rond de klok van 17.30 uur. Demi Vollering, Puck Pieterse en Anna van der Breggen hopenvoor een Nederlandse zege te zorgen. Vollering (twee keer) en Van der Breggen (twee keer) weten wat het is om te zegevieren in de zware koers.