Demi Vollering kan zondag voor haar derde zege gaan in Luik-Bastenaken-Luik. Iets wat ze bij haar eerste beklimming van La Redoute niet had durven dromen. Toch heeft ze nog een groter doel voor ogen: "Alleen de laatste 30 kilometer is niet genoeg."

Vollering deelt zaterdag een aantal foto's op de beklimming op Instagram. Eentje van nu en één van elf jaar geleden. "Het herinnert me eraan van hoe ver we komen, en hoe ver we nog moeten gaan."

De wielrenster fietste de tocht elf jaar geleden al eens met vrienden. "Toen was er nog geen Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen", schrijft ze. "Het was alleen nog maar een droom. Een droom die enkele jaren later werkelijkheid werd. Maar dat wist ik toen nog niet."

"We beklommen de Col de la Redoute die dag en op de top wachtte ik op mijn vrienden, genietend van het uitzicht en dromend om op alles te geven op die beklimming in een koers." Een vriendin vroeg haar of ze het zich voor kon stellen dat mannen dat deden in een wedstrijd. "Ik zag het voor me: ik stelde me voor dat ik vol gas ging."

'De jonge Demi zou zo ongelooflijk trots zijn'

"Maar er was nog geen vrouwenkoers. Ik was geen prof en had geen idee dat ik er een kon worden. En nu sta ik voor de zevende keer aan de start", schrijft de 29-jarige. Ze kan voor de derde keer de titel pakken. "De jonge Demi zou zo ongelooflijk trots zijn."

Toch is er volgens de renster van FDJ-Suez nog een lange weg te gaan wat betreft de wielersport voor vrouwen. "Ik ben ook heel trots op wat we allemaal al hebben bereikt. Maar deze week lijkt het ook alsof er stilstand is, of zelfs een stap terug wordt gedaan."

Nog een lange weg te gaan

"De laatste wedstrijden zijn maar heel kort uitgezonden en dat is jammer", vindt Vollering. "We zijn van ver gekomen, maar dit laat zien dat we er nog steeds niet zijn. Alleen de laatste 30 kilometer van een koers is niet genoeg. Het is niet eerlijk en dat moeten we blijven benadrukken."

"En dit gaat niet om vergelijking. Het gaat erom dat onze sport de zichtbaarheid krijgt die het verdient", besluit ze. "We zijn klaar voor morgen."

Vollering kent een succesvol wielervoorjaar. Ze won al Omloop het Nieuwsblad, Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl. Zondag geldt ze ook als favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik.