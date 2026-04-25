Julian Alaphilippe staat zondag niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De 33-jarige Fransman mist de Ardennenklassieker om medische redenen, meldt zijn ploeg Tudor Pro Cycling Team.

"Hij zal niet deelnemen aan de komende wedstrijden om prioriteit te geven aan zijn gezondheid", aldus de Zwitserse ploeg via sociale media. Verdere details over de aard van zijn gezondheidsproblemen werden niet gegeven. De tweevoudig wereldkampioen laat om diezelfde reden volgende week ook Eschborn-Frankfurt aan zich voorbijgaan.

Zege in Luik blijft uit voor Alaphilippe

Alaphilippe heeft een bijzondere band met Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman ging negen keer van start in de Ardennenkoers en zijn beste klasseringen reed hij in 2015 en 2021, toen hij twee keer tweede werd.

In 2020 leek de Fransman de zege te pakken, maar juichte te vroeg, waardoor Primoz Roglic er met de winst vandoor ging. Ook Tudor-ploeggenoot Marc Hirschi is er zondag niet bij. De Zwitser brak woensdag zijn sleutelbeen bij een val in de Waalse Pijl.

Visma schuift nieuwe kopman naar voren

De afwezigheid van Alaphilippe is niet de enige tegenvaller in het deelnemersveld. Ook Visma | Lease a Bike zag zijn grootse plannen in de Ardennen in duigen vallen. De Nederlandse ploeg had er voor het eerst in jaren echt een doel van gemaakt om mee te spelen om de overwinningen in het Ardennendrieluik, met Matteo Jorgenson als kopman. Maar in de finale van de Amstel Gold Race ging de Amerikaan in een afdaling hard onderuit. Jorgenson brak zijn sleutelbeen en moest een streep zetten door zijn resterende voorjaarsdoelen.

Toch verschijnt Visma | Lease a Bike niet zonder ambities aan de start in Luik. Ben Tulett schuift op als nieuwe kopman, nadat de Brit vorige week woensdag in de Waalse Pijl al indruk maakte met een knappe derde plek achter Paul Seixas en Mauro Schmid. De 23-jarige Tulett verraste daarmee vriend en vijand. Nederlanders Steven Kruijswijk en Menno Huising maken ook deel uit van de selectie, net als Italianen Filippo Fiorelli en Pietro Mattio en Brit Owain Doull.