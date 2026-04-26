Topwielrenner Laurens De Plus (30) werd op 14 april van dit jaar voor het eerst vader. Zondag stapt hij bij Luik-Bastenaken-Luik op voor zijn eerste koers als kersverse papa. De nummer 10 van de Giro d'Italia in 2023 loopt rond op een wolk.

Tegenover Het Laatste Nieuws zegt de Belg: "Toen ik Georges de eerste keer in mijn handen hield, leek het precies of alle geluid rondom mij verdwenen was." In Luik werd hij al aangeklampt door een fan die op de hoogte was van het heuglijke familienieuws rond de renner van Ineos Grenadiers. De Plus kreeg een tekening overhandigd van de fan.

"Gekregen van een fan die ik niet kende", zegt hij over het kunstwerkje. "Enorm fijn. Dat had ik niet verwacht. Ik kan mij niet inbeelden dat ik de voorbije jaren als renner ooit al een tekening heb gekregen. Zo’n geboorte brengt toch wel wat teweeg bij mensen."

Slapen

Stevig doorslapen doet het gezin vooralsnog niet, want de kleine, Georges is zijn naam, heeft aldoor zorg nodig. De Plus legt uit: "'s Nachts is het om de drie uur opstaan om mijn vrouw Charlotte te helpen. De eerste drie dagen ben ik in het ziekenhuis gebleven en ook thuis ben ik de eerste dagen steeds mee opgestaan om extra empathisch te zijn naar Charlotte toe, want het was een zware bevalling."

Ook binnen het team is de blijdschap groot over de gezinsuitbreiding. "Ik heb geleerd dat een geboorte van een kind in de WhatsApp-groep veel meer losmaakt qua reacties, duimpjes en likes dan eender welke overwinning", aldus de wielrenner.

Advies

Voor zijn ouders is het ook een veelbewogen periode. "Ook mijn ouders krijgen in hun AVEVE-winkel in Ninove nu nog steeds bloemen toegestuurd van mensen die hen geluk wensen. Als ik één raad mag geven aan iedereen: Maak kinderen, want het is het schoonste wat er is."

De Belgische toprenner komt wel vaker met gezond advies. Toen hij een paar jaar terug tijdens een training werd aangereden was dat ook zo. Hij liet destijds op social media de gevolgen zien van de onzachte aanraking met het asfalt. "Gelukkig met betere afloop dan mijn collega’s de afgelopen week", schreef hij, verwijzend naar Tiesj Benoot die door een aanrijding het hele seizoen miste. De Plus adviseerde: "Wees aub voorzichtig met de zwakke weggebruiker."