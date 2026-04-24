Hij is pas 19 jaar oud, maar in Frankrijk en ver daarbuiten zijn ze helemaal gek van wielrenner Paul Seixas. De tiener maakt in het voorjaar enorm veel indruk. Zo veel zelfs, dat de Franse president Emmanuel Macron zich met zijn toekomst lijkt te bemoeien. Dit is wat je moet weten over de nieuwe ster van het wielrennen.

Wat goed is komt snel. Heel snel in het geval van Seixas, die geboren werd op 24 september 2006. Bij de junioren maakte hij al naam door onder meer de wereldtitel tijdrijden op zijn naam te schrijven, maar ook tussen de profs zorgt hij voor verbluffende resultaten.

Tel maar mee: brons op het EK achter Tadej Pogacar en Remco Evenpoel, tweede in Strade Bianche, de eindzege (en drie etappes) in de Ronde van het Baskenland, het eindklassement in de Ronde van de Toekomst én winst in de Waalse Pijl. Niet zo gek dus dat het toptalent van Decathlon CMA CGM de nieuwe Franse wielerhoop is en af en toe voor verbazing in het peloton zorgt.

Dat Seixas aanleg heeft voor topsport, is niet zo gek. Zijn ouders waren meer dan verdienstelijk in karate, maar de Franse tiener was vooral dol op fietsen. Dat bleek hij ook bijzonder goed te kunnen. Al op jonge leeftijd, Seixas was zeven toen hij bij een wielerclub belandde, ontdekten zijn ouders dat hij wel erg veel talent had.

De naam zingt dus al tijden rond in de wielerwereld en het is niet zo vreemd dat de vergelijking met Pogacar veelvuldig wordt gemaakt. Pogi kwam ook als tiener op en won op zijn 21ste de Tour de France, de jongste renner ooit. In Frankrijk hopen ze dat Seixas dat record kan verbreken. Of hij meedoet aan de bekendste wielerkoers van het jaar, is nog niet bekend.

Training van 323 kilometer

Wat wel duidelijk is: Seixas werkt kiezelhard om de beste te zijn. Vorig seizoen reed hij een trainingsritje van liefst 323 kilometer en zulke afstanden zijn voor hem geen uitzondering. Remco Evenepoel waarschuwde hem al eens dat zoiets vragen om problemen is, maar vooralsnog lijkt de Fransman er alleen maar profijt van te hebben.

Wel moet hij er enorm veel laten. Afgelopen winter trainde hij fanatiek door, maar gaf hij toen ook te kennen dat zijn ouders en zijn vriendinnetje hem al twee maanden niet hadden gezien. "Het zijn de offers die ik moet brengen", concludeerde hij tegenover Eurosport. Wie zijn geliefde is, maakt Seixas niet bekend. Op zijn sociale mediakanalen zijn louter sportieve prestaties te zien.

Frankrijk snakt naar Tour de France-winnaar

Het moge duidelijk zijn: de Fransen vestigen voor de komende jaren hun hoop op Seixas, die de eerste Tour de France-winnaar uit Frankrijk moet worden sinds Bernard Hinault in 1985. Het liefst zien zij dat gebeuren bij de Franse Decathlon-ploeg. Daar bemoeit zelfs president Emmanuel Macron zich mee. Naar verluidt hebben immers alle grote wielerploegen interesse in de tiener, maar volgens Eurosport wil Macron daar een stokje voor steken. Hij zou de mensen rondom Seixas op het hart hebben gedrukt om gewoon bij de Franse ploeg te blijven.

Wat de toekomst gaat brengen, is natuurlijk niet te voorspellen. Maar dat Seixas nog veel grote koersen gaat winnen, dat lijkt wel zeker. In Frankrijk hopen ze dat hij dat voor een Franse ploeg blijft doen en een einde maakt aan de al meer dan veertig jaar durende Tour de France-droogte.